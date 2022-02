Cidade de Petrópolis, na Região Serrana do RJ, fortemente atingidas por chuvas na terça-feira passada, 15 - Ludmila Lopes (RC24h)

Publicado 22/02/2022 11:11

Rio - A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz-RJ) definiu nesta terça-feira, 22, os novos prazos para o vencimento do Imposto Sobre Propriedade de Veículo Automotor (IPVA) da segunda e terceira parcela dos carros com placas de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, após o temporal que atingiu a cidade há uma semana. Os proprietários de automóveis poderão pagar a segunda cota até o dia 15 de agosto, enquanto a terceira até 15 de setembro. As novas datas foram publicadas no Diário Oficial do Estado desta terça.

No caso de quem já pagou integralmente o IPVA, os proprietários de automóveis não terão direito à restituição. Em relação aos veículos sinistrados com perda total em Petrópolis, a Sefaz-RJ informou que devem ser seguidas as disposições da Lei 2.877, de 22 de dezembro de 1997.

O texto da lei determina que, em caso de perda total por sinistro, roubo ou furto, apropriação indébita, estelionato ou qualquer outro delito que resulte a privação do direito de propriedade, o imposto pago será restituído proporcionalmente, excluindo o mês da ocorrência, a critério do contribuinte, nos termos seguintes: mediante a compensação do crédito tributário no pagamento de novo IPVA, seja no mesmo exercício ou no seguinte, na aquisição de outro veículo pelo contribuinte ou mediante a restituição do valor pago, no exercício seguinte à ocorrência do delito ou sinistro.

No entanto, para isso, o contribuinte precisará fazer registro de ocorrência do sinistro perante à autoridade policial.