Cenário da tragédia que aconteceu em Petrópolis - Carl de Souza / AFP

Cenário da tragédia que aconteceu em PetrópolisCarl de Souza / AFP

Publicado 22/02/2022 14:10 | Atualizado 22/02/2022 14:13





O pagamento da competência de março, que normalmente segue o calendário do instituto, será excepcionalmente realizado em 25 de março. Essa antecipação se repetirá nos meses seguintes, enquanto durar o estado de calamidade no município. Cerca de 70 mil pessoas, apenas em Petrópolis, serão beneficiadas com essa medida.



Além disso, o INSS também vai liberar, a partir do dia 25/03, o valor extra correspondente a um mês de benefício para todos que recebem aposentadoria, pensão ou benefício assistencial. Benefícios temporários, como salário-maternidade e benefício por incapacidade temporária ficam de fora. Essa ajuda poderá ser usada por 67,9 mil beneficiários, que terão a opção de usar ou não o dinheiro. Rio - O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) determinou nesta terça-feira, 22, a antecipação do pagamento e liberação de valores extras para beneficiários para as pessoas que residem em Petrópolis. Em razão do temporal que atingiu a cidade há uma semana e provocou a morte de mais de 180 pessoas , o órgão adotou a medida que foi publicada nesta terça no Diário Oficial da União.O pagamento da competência de março, que normalmente segue o calendário do instituto, será excepcionalmente realizado em 25 de março. Essa antecipação se repetirá nos meses seguintes, enquanto durar o estado de calamidade no município. Cerca de 70 mil pessoas, apenas em Petrópolis, serão beneficiadas com essa medida.Além disso, o INSS também vai liberar, a partir do dia 25/03, o valor extra correspondente a um mês de benefício para todos que recebem aposentadoria, pensão ou benefício assistencial. Benefícios temporários, como salário-maternidade e benefício por incapacidade temporária ficam de fora. Essa ajuda poderá ser usada por 67,9 mil beneficiários, que terão a opção de usar ou não o dinheiro.

Como vai funcionar



O valor enviado pelo INSS estará no banco em que a pessoa recebe seu benefício, porém bloqueado. O segurado pode escolher usar este recurso, formalizando sua opção no próprio banco, que liberará o dinheiro na hora. O segurado pode fazer essa opção até o dia 31 de maio deste ano.

É bom lembrar que esse valor extra será descontado posteriormente do valor normal do benefício, a partir do terceiro mês da opção, em 36 parcelas, sem correção.



Outros municípios atendidos



Além da cidade fluminense, também serão beneficiados com as antecipações os municípios de Canapi, no Estado de Alagoas, e Teresina de Goiás, no Estado de Goiás. Os beneficiários destas localidades também terão seus benefícios antecipados para o dia 25 de março e o pagamento do valor extra seguirá as mesmas regras do município de Petrópolis.