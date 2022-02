Prefeitura do Rio convoca 750 novos agentes educadores - Divulgação - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Prefeitura do Rio convoca 750 novos agentes educadoresDivulgação - Fabio Motta / Prefeitura do Rio

Publicado 22/02/2022 19:23

Rio - A Secretaria Municipal de Educação do Rio convocou nesta terça-feira, 22, 750 agentes educadores para reforçar a equipe que retornou do ano letivo de modo presencial. Os convocados terão que apresentar a documentação necessária à Prefeitura. A data ainda será publicada pela secretaria.

De acordo com a assessoria da prefeitura, os agentes ajudam na organização do ambiente escolar e acompanham atividades livres e extracurriculares, sempre com foco no bem-estar, na saúde, na educação, na cultura e na recreação dos estudantes. Além de zelar pelo bom funcionamento de equipamentos, instrumentos e bens patrimoniais.



Antes de assumir as funções como servidor público, o profissional terá que passar por outros processos, como perícia médica.

Todas as 11 Coordenadorias Regionais do município serão contempladas com o reforço desses trabalhadores em suas equipes.