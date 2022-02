Paulo Guedes fala na possibilidade de liberação de recursos do FGTS para pagamento de dívidas - Divulgação

Publicado 22/02/2022 15:17

Em evento do banco BTG Pactual, nesta terça-feira, 22, o ministro da economia Paulo Guedes anunciou as medidas que devem ser tomadas, até o fim do ano, para o crescimento econômico. Entre elas está a possibilidade de liberar recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) para que as pessoas possam quitar suas dívidas.

"Podemos mobilizar recursos do FGTS também, porque são fundos privados. São pessoas que têm recursos lá e que estão passando por dificuldades. Às vezes, o cara está devendo dinheiro no banco e está credor no FGTS. Por que não pode sacar essa conta e liquidar a dívida dele do outro lado?", disse Guedes, que não entrou em detalhes sobre o assunto.

Além disso, o ministro informou que o governo vai reduzir em 25% o Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI), que é repassado ao consumidor. O ministro acredita que a tributação seria responsável por atrapalhar as indústrias e, por isso, defende a diminuição do valor como uma maneira de reindustrializar o país.

Em 2020, o governo já havia tentado mudar as regras da taxação, anunciando a substituição do IPI por um imposto seletivo sobre cigarros e bebidas. Atualmente, esses produtos pagam um valor maior por causarem efeitos colaterais, fazendo com que seus consumidores demandem maiores recursos do serviço público de saúde. A tentativa de mudança, porém, segue sendo debatida no Congresso.

Em relação às importações, Guedes afirmou que o governo pode reduzir a Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercado Comum do Sul (Mercosul) mais uma vez. Em novembro de 2021, o Brasil já reduziu em 10% a taxa de importação para a maioria dos produtos (87%) como uma forma de tentar controlar a inflação. O ministro não informou qual seria o novo percentual de diminuição da taxa.

No mesmo evento, Guedes defendeu a reforma da reforma do Imposto de Renda e a medida provisória (MP) que flexibilizava as regras trabalhistas para a contratação de jovens. O projeto foi rejeitado pelo Senado.

Quando questionado sobre a reforma administrativa, que foi aprovada na Comissão, mas está parada na Câmara, o ministro defendeu a contenção de reajustes para os servidores públicos, embora o governo defenda aumentos para policiais. Segundo Guedes, com o fim da pandemia, haverá uma possibilidade de reajustar os salários dos demais servidores.