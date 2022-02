Cenário da tragédia que aconteceu em Petrópolis - Carl de Souza / AFP

Publicado 22/02/2022 10:26

Rio - A Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio (Agenersa) determinou que a concessionária Ceg Rio suspenda cortes do serviço de gás canalizado – exceto em caso de risco de acidente – na cidade de Petrópolis, na Região Serrana , e parcele faturas vencidas em 12 meses sem juros para clientes residenciais. As medidas fazem parte da Resolução nº 786, de 18 de fevereiro de 2022, publicada no Diário Oficial Estadual desta terça-feira, 22, e durarão enquanto o município permanecer em estado de calamidade pública.

A Agenersa informou que abriu processo regulatório específico para acompanhar os procedimentos da concessionária de gás canalizado em Petrópolis, que vem sendo castigada por fortes chuvas desde o último dia 15 de fevereiro. A agência reguladora determinou, ainda, que a Ceg Rio, empresa do grupo Naturgy, mantenha atendimento local para emergências 24 horas por dia.

Além disso, a concessionária deve informar aos consumidores que tiverem o abastecimento dos seus imóveis interrompidos, identificando cada caso com sua respectiva justificativa sobre a causa do corte, e, caso haja necessidade de recuperação de instalações internas de usuários afetados pelos desabamentos, a concessionária pode executar o serviço contabilizando seus custos de forma segregada dos demais, com registro fotográfico, permitindo plena fiscalização da Agenersa para o reconhecimento da obra em revisão tarifária futura.