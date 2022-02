Publicado 14/02/2022 18:09

Rio - O governador Cláudio Castro e o secretário de Desenvolvimento Econômico, Vinicius Farah, anunciam, nesta semana, a criação das duas primeiras unidades do Resolve RJ, agência de Desenvolvimento Econômico Regional do estado do Rio de Janeiro: uma em Valença e outra em Volta Redonda.

O Resolve RJ permitirá que empreendedores e empresários resolvam todas as questões referentes aos seus negócios em um único espaço físico. Ao todo, serão criadas cerca de 15 agências, distribuídas em todas as regiões do estado, até o final de 2022. Um marco para o desenvolvimento econômico no estado do Rio de Janeiro.