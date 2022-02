Esse lote da Receita Federal contempla também restituições residuais de exercícios anteriores - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Esse lote da Receita Federal contempla também restituições residuais de exercícios anterioresMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 14/02/2022 16:37

O Governo Federal divulgou nesta segunda-feira, 14, o novo prazo para a entrega dos informes de rendimentos referentes ao ano de 2021. Segundo a Receita, a Declaração do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (DIRF), a Declaração de Serviços Médicos e de Saúde (DMED), a Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias (DIMOB) e e-Financeira poderão ser entregues até às 23h59min59s do dia 28 de fevereiro de 2022.

O dia 25 de fevereiro havia sido estabelecido anteriormente como prazo, considerando que o dia 28 é feriado bancário, o que não permitiria, portanto, o pagamento de impostos. Porém, tendo em vista que as declarações em questão têm caráter informativo, sem geração de imposto a pagar, pôde-se definir o dia 28 como último dia para entrega.

Vale destacar que os documentos são essenciais para o preenchimento da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física, com as informações sobre o total dos rendimentos obtidos pelo trabalhador no ano passado e o Imposto de Renda retido na fonte no mesmo período.

Com isso, a Receita Federal pode cruzar informações, verificar se houve sonegação de impostos e saber quanto cada contribuinte pagou de tributos e se deve receber restituição ou não. Quanto antes reunir os documentos, mais tempo terá para correr atrás de alguma informação que faltar.

De acordo com a instituição, o empregador que deixar de fornecer o comprovante dentro do prazo ou mandar informações erradas, poderá estar sujeito ao pagamento de multa. Os dados podem ser entregues impressos ou disponibilizados eletronicamente.