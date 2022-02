Ministros do G20 alertam sobre risco de inflação e desigualdades econômicas - AFP

Publicado 18/02/2022 18:18

Os ministros das finanças e presidentes de bancos centrais do G20 reforçaram o caráter desigual da recuperação econômica do mundo, em comunicado conjunto divulgado nesta sexta-feira, 18, após reunião do grupo. O texto também demonstra preocupação em relação à escalada da inflação. Segundo o documento, as disparidades no processo decorrem de fatores como acesso divergente a vacinas e remédios e diferenças no espaço para resposta da política macroeconômica.

Para tentar melhorar a situação, os ministros se comprometeram a tentar solucionar os gargalos das cadeias de produção, que são apontadas como parcialmente responsáveis pela alta variação dos preços, recorrente em muitos países. Na nota, a entidade afirma que os bancos centrais farão o necessário para controlar a inflação. "A independência dos bancos centrais é crucial para alcançar esses objetivos e reforçar a credibilidade da política monetária", destaca um trecho.

O monitoramento das crescentes tensões geopolíticas, as vulnerabilidades financeiras e a análise sistemática dos riscos referentes às mudanças climáticas são outras promessas dos ministros. Mas por enquanto, o controle da pandemia deve ser a prioridade do G20, que planeja usar informações coletadas por uma força-tarefa espalhada pelos países para entender quais as áreas que demandam melhorias. Os dados serão disponibilizados em um relatório, previsto para ser divulgado em abril, e deve ajudar a aumentar o acesso aos instrumentos de combate à covid-19, como vacinas



A nota também destaca que a retomada econômica segue em curso, mas que novas ondas de casos de covid-19 e o surgimento de variantes do vírus afetam o ritmo.

Resiliência do setor financeiro

Depois da reunião, os membros do G20 afirmaram que vão garantir a resiliência do setor financeiro, com o objetivo de apoiar a recuperação da crise provocada pelo coronavírus.

O grupo ressalta que tomará medidas para avaliar os potenciais riscos e benefícios de inovações tecnológicas, "incluindo riscos cibernéticos e o potencial de lacunas regulatórias e arbitragem impostas pelos mercados de criptoativos".

Na quinta-feira, o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB, na sigla em inglês) divulgou um relatório em que alerta para uma possível ameaça das criptomoedas para o funcionamento ordenado do sistema financeiro. O órgão foi encorajado pelo G20 a aprofundar o monitoramento e a compartilhar informações sobre abordagens regulatórias e de supervisão para criptoativos, stablecoins e finanças descentralizadas.