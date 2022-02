União com empresas viabilizará programa de GLP para baixa renda, diz Petrobras - Divulgação

Publicado 18/02/2022 18:12

Brasília - A Petrobras lidera uma iniciativa do setor, ao lado de dez empresas reunidas no Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP), para ampliar o alcance do seu programa de acesso ao gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo (GLP), a consumidores de baixa renda. A operação ficará a cargo de quatro instituições com experiência nesse tipo de trabalho, que serão também parceiras da estatal na distribuição a famílias em situação vulnerável, em todo País.

Junto da Petrobras, participam do projeto as empresas Baker Hughes, Enauta, GNA, Infotec Brasil, PetroRio, Repsol Sinopec Brasil, Schlumberger, Subsea 7, TechnipFMC e Vibra. Essas companhias indicaram projetos sociais apoiados por elas e a ideia é que as famílias integrantes dessas iniciativas recebam a ajuda da Petrobras.

Além disso, a Petrobras fechou parceria com quatro instituições sem fins lucrativos com abrangência nacional - a Ação da Cidadania, Central Única das Favelas (Cufa), Gerando Falcões e Movimento União BR. Elas vão distribuir o auxílio para outras cerca de 270 mil famílias ao longo deste ano, nas cinco regiões do País. Serão beneficiadas mais de 1 milhão de pessoas, com até cinco entregas por família.

"Cada um dos atores agrega suas características e recursos que, somados, são capazes de tirar do papel tudo aquilo que pretendemos fazer. É um ganho de escala exponencial para fazer chegar, com oportunidade, o que é necessário a quem mais precisa", afirmou o presidente da Petrobras, Joaquim Silva e Luna.

Além da parceria com empresas do setor e instituições sem fins lucrativos com capilaridade nacional, a Petrobras informou, em nota, que desenvolve outras linhas de atuação em seu programa social de acesso ao gás de cozinha.

As ações somam R$ 300 milhões e vão beneficiar mais de 4 milhões de pessoas, direta e indiretamente, até o fim deste ano. Elas envolvem a doação de auxílios para compra de gás de cozinha e de cestas básicas para famílias que vivem em comunidades no entorno das unidades operacionais, em conjunto com instituições parcerias da companhia em projetos socioambientais; a entrega de auxílios para aquisição de GLP para famílias beneficiadas pela campanha solidária 'Brasileiros pelo Brasil', por meio de parceria entre a Petrobras e a Fundação Banco do Brasil; e a doação para a compra do gás de cozinha para instituição sem fins lucrativos que fornece alimentação para pessoas em situação de rua de grandes centros urbanos.