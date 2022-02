Cenário da tragédia que aconteceu em Petrópolis - Carl de Souza / AFP

Publicado 18/02/2022 18:35

Rio - O Governo do Estado do Rio de Janeiro, vai flexibilizar as regras do programa de Aluguel Social para atender as vítimas da forte chuva em Petrópolis, na Região Serrana Fluminense. O anuncio foi feito nesta sexta-feira, 18, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.

As famílias que perderam as casas na enchente terão até 60 dias para apresentar o laudo que atesta a inviabilidade de retorno à residência. O documento é emitido pela Defesa Civil Municipal após uma vistoria do órgão nos locais atingidos.

Atualmente, 229 famílias já foram cadastradas no programa. O serviço está sendo realizado pelas equipes da Subsecretaria de Assistência Social no Colégio Estadual Rui Barbosa, no bairro Alto da Serra. Haverá atendimento às famílias neste fim de semana, no dia 19 e 20 das 9h às 16h, na unidade escolar. A previsão é que os pagamentos comecem a sair nos próximos dias.



"Estamos flexibilizando os prazos para atender mais rapidamente às famílias vítimas dessa tragédia. Sabemos que o foco da defesa civil nesses primeiros dias está na busca dos sobreviventes e não nesse tipo de vistoria. Enquanto isso, equipes do Estado já estão cadastrando as famílias, que poderão apresentar esse laudo no período de 60 dias", disse o secretário de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Matheus Quintal.



Mutirão para emissão de documentos



Para quem perdeu os documentos necessários para as inscrições em benefícios emergenciais, como o Aluguel Social, o Estado, por meio do Detran.RJ e do RJ para Todos, vai promover, neste fim de semana, um mutirão de serviços com essa finalidade.