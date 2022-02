Instituições financeiras poderão realizar depósitos de recursos no BC, de forma voluntária, por período predeterminado e recebendo uma taxa de remuneração - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 16/02/2022 11:11

Brasília - O Banco Central (BC) afirmou que dinheiro "esquecido" em bancos de pessoas que morreram ou empresas fechadas poderão ser resgatados no Sistema Valores a Receber (SVR), lançado pelo Banco Central. A autarquia divulgou que, em breve, detalhará informações sobre como será o procedimento.

Em nota, o BC disse que as informações sobre procedimentos adicionais a serem adotados por terceiros legalmente autorizados, como procurador, tutor, curador, herdeiro, inventariante ou responsável por menor não emancipado, serão divulgadas em breve.

Nesta segunda-feira, o sistema retornou após sair do ar em janeiro devido a uma série de falhas pelo excesso de acessos na consulta do SRV. O sistema permite que cidadãos e empresas consultem se têm algum dinheiro "esquecido" a receber em bancos e demais entidades do sistema financeiro. Após a queda, o BC lançou um site exclusivo, agora no link valoresareceber.bcb.gov.br, para os clientes acessarem o sistema.

Quem não tiver dinheiro "esquecido" não deve se lamentar, pois o BC informou que poderá ter saldo nas próximas fases do sistema. A autarquia afirmou que serão disponibilizadas novas datas para verificação e posterior saque do dinheiro.

Quem acessou o site valoresareceber.bcb.gov.br esbarrou com uma informação de que deve retornar na plataforma no dia 2 de maio para verificar se terá dinheiro a receber. Procurado pelo O DIA, o BC explicou que as datas da próximas fases ainda estão sendo reprogramadas. "O calendário das próximas etapas do SVR será avaliado após o início da primeira fase", disse a autarquia, em nota.

Novas fases serão abertas porque todo o dinheiro "esquecido" nos bancos não será liberado de uma vez. O BC já havia divulgado que nesta primeira leva poderão ser resgatados R$ 4 bilhões do montante total de R$ 8 bilhões. Com isso, a outra metade ficará para outra fase.

A autarquia explicou que nas próximas fases do Valores a Receber serão incluídas tarifas cobradas indevidamente, não previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC, parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, não previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC, contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível, contas de registro mantidas por sociedades corretoras de títulos e valores mobiliários e por sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários para registro de operações de clientes encerradas com saldo disponível, entidades em liquidação extrajudicial, FGC e FGCoop.

Como consultar sistema?

1 - Acesse o site oficial do governo

2 - Digite o seu CPF e sua data de nascimento, ou CNPJ e data de abertura caso a consulta seja para pessoa jurídica;

3 - Se tiver valor a receber você será informado da data em que poderá entrar no Sistema Valores a Receber (SVR) e saber o valor disponível e como solicitar a devolução

Para acesso ao sistema, as pessoas precisarão de um login Gov.br nível prata ou ouro para acessar o sistema. Caso ainda não tenham login Gov.br, é necessário realizar um cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store).

Caso se confirme um saldo "esquecido", os clientes dessa primeira etapa receberão a data para saber a quantia e solicitar a transferência só a partir do dia 7 de março.

Conforme o anúncio do governo, se a instituição oferecer a devolução por Pix, a solicitação de resgate pode ser feita através do próprio SVR para receber em até 12 dias úteis. Se essa opção não estiver disponível, será indicado e-mail e telefone da instituição para você entrar em contato e combinar a devolução.