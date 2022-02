Correntistas resgatam R$ 900 mil esquecidos em bancos, segundo BC - José Cruz/Agência Brasil

Publicado 16/02/2022 18:09

Após o lançamento na segunda-feira, 14, do site do Sistema Valores a Receber (SVR) do Banco Central para consultar dinheiro "esquecido" em bancos, os especialistas da Kaspersky monitoraram a criação de sites fraudulentos usados em golpes para roubar dinheiros das vítimas. Nas primeiras 48 horas, a empresa identificou quase 30 endereços sobre este tema.

Os criminosos usam sites fraudulentos com o nome Registrato, mesma nomenclatura da plataforma

que o Banco Central criou em janeiro para consulta do dinheiro "esquecido". No entanto, como o site

apresentou falhas e saiu do ar, a autarquia criou um novo site.

Entre os sites fraudulentos estão registrato.online, consulteregistrato.online, registrato.consulta-publica.com, registrato-banco-central.1gb.ua, registrato.click, pixautomaticos.online, card-registrato.online e dispositivo-registrato.com.

Segundo os especialistas, os criminosos também se aproveitam para lançar fraudes relacionadas ao PIX, pois muitas vezes o site clonado mostra um suposto saldo que poderá ser resgatado imediatamente pelo sistema de transferência instantânea.

“É claro que tudo isso é lábia dos bandidos para convencerem as vítimas a informarem seus dados pessoais e credenciais financeiras”, esclarece Fabio Assolini, analista sênior de segurança da Kaspersky no Brasil.

Para evitar cair nesses golpes, a Kaspersky oferece os seguintes conselhos: olhar com cuidado o endereço do site, evitando compartilhar dados pessoais em sites diferentes dos oficiais, buscar informações sobre Valores a Receber apenas no site do Banco Central, evitando informar seus dados em sites de terceiros, avaliar cuidadosamente antes de aceitar as notificações. O ideal é permitir apenas programas essenciais, como os alertas de programas financeiros e, por último, usar uma solução de segurança de confiança, como o Kaspersky Internet Security, para bloquear o acesso a esses sites fraudulentos.