Emissão de boletos e guias falsos de pagamento do IPVA são a nova arma de criminosos virtuaisDivulgação

Publicado 16/02/2022 17:12

Rio - Às vésperas da data de pagamento da segunda parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), o contribuinte precisa redobrar os cuidados evitar os golpes aplicados por criminosos que se escondem por trás de um computador ou até de um celular. Com promessa de descontos, golpistas têm emitido falsas guias de pagamento do IPVA via internet, WhatsApp e SMS. Os mais sofisticados, enviam até links de sites falsos com a interface semelhante à de secretarias da Fazenda estaduais.

O calendário de pagamento da segunda parcela do imposto começa no dia 21 para os veículos com o fim de placa zero. Com as quadrilhas de crimes virtuais cada vez mais ativas no mundo contemporâneo, o advogado Afonso Morais, especialista em fraudes digitais, faz um alerta para os perigos que motoristas e proprietários de veículos estão sujeitos.

"Nessa época do ano, entre janeiro e março, os criminosos aproveitam para jogar várias iscas para a aplicações desses golpes, com destaque para boletos falsos enviados por e-mail, Whatsapp, sms e sites falsos. A oferta de descontos acaba enganando muitos contribuintes, que, no afã de conseguir uma vantagem, e pagar menos numa época em que o dinheiro está tão curto, e acabam pagando uma falsa guia" boleto falso", disse Morais.

Para não morder a 'isca', o contribuinte é obrigado a passar a adotar uma série de medidas para aumentar a própria segurança. Ao clicar em um falso link ou página que simula alguma oficial, a pessoa está sujeita a ter dados pessoais, senhas eletrônicas e informações do veículo expostas.



"A prática, conhecida como "phishing", é uma fraude eletrônica que rouba senhas, dados financeiros, número de cartões de crédito e outros dados pessoais. Se o contribuinte pagou um boleto falso, não terá como reaver o dinheiro. Por isso, é importante tomar o cuidado básico de emitir o boleto ou guia de pagamento no site das secretarias de Fazenda, terminais eletrônicos de bancos autorizados. Quem recebe por correspondência, deve checar o código de barras para confirmar o beneficiário", alertou o advogado.

Muitos motoristas e proprietários de veículos que acreditam ter pago o IPVA, gerado pelas quadrilhas virtuais, seguem com a dívida em aberto e com o risco de ter o automóvel apreendido em blitz de fiscalização. Portanto, a regra é básica: caso receba alguma mensagem suspeita, seja por e-mail, Whatsapp ou SMS, delete a mesma sem clicar nos links.

Para emitir a guia de cobrança do IPVA, o contribuinte pode acessar o site do Bradesco (www.bradesco.com.br), na opção 'Produtos e Serviços', ou pelo Portal do IPVA (https://portal.fazenda.rj.gov.br/ipva/)

Calendário de pagamento:

Final de placa e data (2ª parcela 3ª parcela)

0 - 21/2 e 23/3

1 - 23/2 e 25/3

2 - 24/2 e 28/3

3 - 25/2 e 29/3

4 - 3/3 e 4/4

5 - 4/3 e 5/4

6 - 7/3 e 6/4

7 - 8/3 e 7/4

8 - 9/3 e 8/4

9 - 10/3 e 11/4