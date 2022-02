Bombeiros e moradores que viraram voluntários trabalharam incansavelmente ao longo do dia de ontem na busca por vítimas - AFP

Bombeiros e moradores que viraram voluntários trabalharam incansavelmente ao longo do dia de ontem na busca por vítimasAFP

Publicado 17/02/2022 11:15 | Atualizado 17/02/2022 11:25

Rio - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta quinta-feira, 17, uma série de medidas em apoio aos moradores da cidade de Petrópolis, na Região Serrana do Rio, após o forte temporal que já provocou a morte de 104 pessoas. Entre as ações estão a liberação do saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o deslocamento do caminhão-agência do banco para prestar serviços aos petropolitanos e ainda a possibilidade de pausa nos contratos habitacionais.

O banco afirmou que parte da cidade de Petrópolis já está habilitada a solicitar o saque calamidade do FGTS até o dia 2 de maio. Os moradores das novas áreas afetadas, conforme endereços a serem identificados pela Defesa Civil Municipal, poderão também solicitar o fundo. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220.

Para tal, o banco aguarda a Defesa Civil local entregar a Declaração das Áreas Afetadas e o Formulário de informação do Desastre (FIDE) à instituição financeira. O banco auxiliará o município no envio de toda documentação necessária para a habilitação dentro do prazo do saque do fundo.



Segundo o banco, a solicitação é realizada de forma fácil e rápida pelo aplicativo FGTS, opção “Meus Saques”, no celular, sem necessidade de comparecer a uma agência. Ao registrar a solicitação, é possível identificar uma conta da Caixa, ou de outra instituição financeira, para receber os valores, sem nenhum custo.



Em relação aos contratos habitacionais, a Caixa aprovou a pausa de até 90 dias nos contratos de financiamento habitacional nas regiões atingidas, além da incorporação das prestações no saldo devedor dos clientes inadimplentes das regiões atingidas. Além disso, a instituição também possibilitou que os hospitais possam pausar o financiamento. Para isso, as pessoas devem buscar o banco para fazer a solicitação do intervalo no pagamento.

A Caixa também dará suporte aos clientes para acionamento de seguro habitacional e procedimentos para pagamento de indenizações, de forma imediata.

Caminhão-agência



O caminhão-agência do banco está se deslocando para Petrópolis e sua chegada depende das condições de acesso ao local. A unidade móvel de atendimento funcionará das 8h às 16h, prestando serviços essenciais à população do município.



O caminhão oferece os mesmos serviços de uma agência, tais como: atendimento aos beneficiários do Auxílio Brasil, do Governo Federal; atendimento aos beneficiários do Abono Salarial; pagamento do FGTS; concessão de crédito; auxílio na utilização de aplicativos do banco, como CAIXA Tem e app do FGTS, desbloqueio de cartão e senha de contas, dentre outros.



A movimentação de dinheiro em espécie estará disponível por meio de caixa eletrônico instalado na unidade.

Caixa Seguridade

O banco também aprovou medidas em relação aos seguros da Caixa Econômica. São eles: contatos proativos a beneficiários com apólices vigentes nas áreas afetadas, central de atendimento (sinistros e assistência 24 horas) com equipe reforçada e com opção específica para os moradores de áreas afetadas, fluxo facilitado para acionamento de sinistro, com documentação simplificada, proporcionando celeridade ao atendimento, apoio técnico no atendimento aos beneficiários de seguros, prioridade na análise e aprovação – procedimento de pagamento de indenizações para processos de até R$ 10 mil: prazo de dois dias úteis, bastando enviar orçamento e fotos do imóvel e centrais de Atendimento para Seguro Residencial e Seguro Habitacional.

O banco informa que os telefones da seguradora são: 0800 702 4000. Para contato, é necessário digitar o CPF, opção 0 e depois a opção 5. Já para sinistros, o telefone é 0800 722 2492.

No caso da Caixa Residencial, o serviço de assistência, com atendimento 24 horas, é através do 0800 722 4926. Enquanto o contato para sinistros é 0800 722 4923.



A central de atendimento para seguro de vida é pelo telefone 0800 702 4000. É preciso digitar o CPF e depois a opção 3, enquanto sinistros o telefone é 0800 722 2492.

A Caixa destaca que oferece diversos canais de atendimento para maior comodidade de seus clientes, como o WhatsApp Caixa (0800 104 0104), Internet Banking Caixa e os aplicativos CAIXA Tem, Habitação CAIXA, FGTS, Auxílio Brasil, dentre outros. Todos os canais podem ser consultados no endereço: www.caixa.gov.br/atendimento

Assessoria técnica

A Caixa informou que vai disponibilizar equipe técnica, com arquitetos e engenheiros, para ações de assistência em apoio aos municípios, que incluem a operacionalização de repasses de recursos e o trabalho social do banco.

A Secretaria de Obras da prefeitura de Petrópolis terá o apoio técnico da Caixa para levantamento dos danos e estimativa de custos para a recuperação de obras em andamento ou edificações atingidas, como pontes, vias de acesso, abastecimento de água, postos de saúde e escolas, dentre outras.

"A instituição vai apoiar no envio de equipes de arquitetos, engenheiros e técnicos da Caixa à região para prestar o apoio necessário às habitações sociais atingidas e adoção de medidas necessárias", finalizou o banco.