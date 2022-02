Projeto do governo do Rio vai abrir inscrições para curso de capacitação das mulheres em comunidades - Divulgação

Publicado 23/02/2022 07:44 | Atualizado 23/02/2022 07:48

Rio - O governo do Rio irá abrir a segunda rodada de inscrições no dia 3 de março para o Desenvolve Mulher, um dos projetos que fazem parte do Cidade Integrada, programa do governo do estado para levar ações sociais, desenvolvimento econômico, infraestrutura e segurança para comunidades. Criado para mulheres com idades entre 16 e 30 anos e que são chefes de família, a iniciativa oferece capacitação profissional com foco no empreendedorismo para permitir a geração de renda própria.

Poderão participar as mães solos (com crianças até 10 anos) divorciadas e que sustentam a família. As interessadas no programa precisam estar inscritas no Auxílio Brasil ou no Cadastro Único (CadÚnico). A ação é coordenada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos (SEDSODH).

O Desenvolve Mulher já conta com mais de 470 inscritas nas comunidades do Jacarezinho, Muzema, Tijuquinha, Sítio do Pai João e Morro do Banco. Para as mulheres já cadastradas, as aulas começam no dia 8 de março – no Dia Internacional da Mulher.



As inscrições vão de 3 a 18 de março, das 10h às 17h. As interessadas devem procurar os postos de inscrição nas duas comunidades: Praça da Concórdia, s/n, em Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, e no ambulatório São João Batista da Ordem de Malta, localizado na Estrada do Itanhangá, 270, na Muzema, na Zona Oeste.



Serão oferecidas aulas de artesanato, estética, maquiagem, designer de sobrancelha e extensão de cílios, tranças e penteados afros, designer de unhas, organização de eventos, cuidador de idosos, entre outros.



As alunas que completarem 75% das atividades ganharão bolsa no valor de R$ 300.