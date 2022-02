SAMU de São João de Meriti segue trabalhando em Petrópolis - Divulgação

Publicado 23/02/2022 17:27

Rio - A equipe do Supera RJ estará, nesta quinta e sexta-feira, 24 e 25, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio, para auxiliar quem for solicitar o benefício estadual. Entre os serviços à disposição, estarão os pedidos de segunda via do cartão, além da entrega do item aos moradores da cidade. As pessoas também serão orientadas sobre como fazer a inscrição, no caso de desempregados.



O governador Cláudio Castro alterou a legislação e permitiu que, em virtude de a cidade ter decretado estado de calamidade, o benefício do Supera RJ em Petrópolis será cumulativo com outros benefícios municipais e federais. Dessa forma, quem já recebe o Auxílio Brasil, por exemplo, poderá requerer também o Supera RJ.



"O que está ao alcance do Governo do Estado para ajudar Petrópolis, nós faremos. Agradeço à Assembleia Legislativa do Rio pela agilidade em aprovar os projetos que, quase que imediatamente, eu sancionei, ainda na semana que aconteceu o forte temporal. Essa flexibilização de acumular o Supera RJ vai auxiliar os petropolitanos a reconstruir suas vidas", disse o governador Cláudio Castro.



Os desempregados interessados em se cadastrar no SuperaRJ, podem acessar o site do programa (https://www.superarj.rj.gov.br/) e solicitar o benefício. Já os beneficiários inscritos no CadÚnico não precisam se inscrever para receber o SuperaRJ.



Atualmente, o SuperaRJ atende a 2.406 beneficiários em Petrópolis, entre desempregados e cidadãos abaixo da linha da pobreza ou extrema pobreza cadastrados no CadÚnico. O Governo do Estado estima que essa alteração na regra do benefício permitirá o atendimento de mais de 10 mil novos beneficiários do SuperaRJ na Cidade Imperial.

O atendimento será no Colégio Estadual Princesa Isabel, no bairro Quitandinha, na Rua General Rondon, s/nº, das 10h às 16h.



Pagamento



Vale informar que, nesta quarta-feira (23), o governo estadual realizou o pagamento relativo ao mês de fevereiro para os beneficiários de todo o estado. Outro ajuste feito pela equipe do Supera RJ foi unificar em um posto só a entrega dos cartões na capital. Em dois dias, cerca de 500 beneficiários já buscaram o item. O endereço é Avenida Erasmo Braga, 118, Térreo, no Centro do Rio.



O Supera RJ conta com uma ferramenta de transparência. No portal do programa, no link www.superarj.rj.gov.br, há um espaço para consulta, onde qualquer pessoa pode verificar a situação do cadastro. Basta inserir o número do CPF para saber informações. Quem tiver dúvidas pode procurar um dos CRAS de cada município ou ligar para o call center do SuperaRJ, no telefone 0800 071 7474.