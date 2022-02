Associação Brasileira de Franchising vai promover a 1ª Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba em Volta Redonda - Divulgação

Publicado 23/02/2022 13:05

Rio - As franquias no estado do Rio de Janeiro superaram as perdas registradas em 2020 e cresceram 9,5% no ano passado, com mais de R$ 17,4 bilhões de receita. Já em número de unidades, o mercado fluminense expandiu 16,5%, totalizando 17.154 operações. Os dados constam no balanço anual realizado pela Associação Brasileira de Franchising (ABF).



O estudo, divulgado nesta quarta-feira, 23, indica também que a maioria das unidades de franquia no estado atua nos mercados de Alimentação Food Service (22,9%), Serviços e Outros Negócios (19,5%), e Saúde, Beleza e Bem-Estar (15%), o que demonstra a diversidade e a versatilidade do franchising no Rio.



Segundo a entidade, a flexibilização ou suspensão das medidas restritivas de distanciamento social, ampliando o funcionamento do comércio em geral; o bom desempenho de alguns setores beneficiados pela maior permanência das famílias em casa, como o de construção civil e de saúde e beleza; os ganhos de eficiência das redes de franquias, que investiram mais na digitalização de suas operações, na multicanalidade, em novos modelos de negócios são fatores que contribuíram para esse bom desempenho.

Na avaliação da associação, o setor ainda se beneficiou da retomada gradual dos hábitos dos consumidores, que, inclusive, impulsionou também a área de serviços de forma geral, do aumento significativo do movimento nos shopping centers e da chegada de novos players.



Beto Filho, presidente da ABF Seccional Rio, vê com otimismo o horizonte do setor. "Conseguimos fazer a retomada. O mercado está reagindo e está animado com os negócios. Temos visto várias medidas de fomento e estímulo ao consumo para que o franchising possa movimentar ainda mais a economia", afirma o executivo.



Desempenho dos segmentos



De acordo com o balanço, o segmento com maior variação em 2021 foi o de Hotelaria e Turismo, com um crescimento de 28,4%. A retomada das viagens, de alguns eventos e do movimento nos aeroportos, muito relacionado ao avanço da vacinação, contribuíram com este movimento, conforme informou a entidade.



Em seguida vem Entretenimento e Lazer e Limpeza e Conservação, também impulsionados pela reabertura e flexibilização das medidas de isolamento social, com aumento de 25,3% e 19,5%, respectivamente.



Em relação aos empregos, de acordo com a pesquisa da ABF, o setor em todo o estado do Rio gerou mais de 145 mil vagas diretas em 2021, 17,9% a mais que em relação a 2020.



Feira de franquias



Como prova dessa retomada, a ABF Rio vai promover, entre os dias 01 e 02 de abril, a 1ª Expo Franchising ABF Rio Médio Paraíba na cidade de Volta Redonda, no Sul Fluminense. O evento, realizado no Shopping Park Sul, cobre cidades vizinhas como Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí e Vassouras, atingindo mais de 1 milhão de consumidores.



"A ideia da feira é seguir o mesmo modelo da Expo Franchising ABF Rio, com um salão de negócios e palestras gratuitas para capacitar os interessados em franquias, gerando a democratização nas cidades do interior da Região Sudeste", explicou a associação.