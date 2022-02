Lojas Americanas - Divulgação

Lojas AmericanasDivulgação

Publicado 23/02/2022 11:05 | Atualizado 23/02/2022 11:26

Rio - A Americanas informou, na manhã desta quarta-feira, 23, que está restabelecendo "gradualmente e com segurança" seus ambientes de e-commerce (comércio eletrônico). Os sites Americanas, Submarino e Shoptime, que pertencem ao mesmo grupo, foram suspensos por conta de um incidente de segurança ocorrido entre sábado, 19, e domingo, 20. De acordo com a empresa, não há evidência de comprometimento das bases de dados.

Em nota, a Americanas esclareceu que as equipes continuam mobilizadas, com todos os protocolos de segurança, e atuarão para a retomada integral no mais curto espaço de tempo. "A companhia reforça que a segurança das informações é sua prioridade e que continuará mantendo o mercado, clientes e parceiros atualizados", finalizou em comunicado.

Depois de quatro suspenso, o site da Americanas voltou a funcionar na manhã desta quarta-feira. "Estamos voltando de forma gradual, disponibilizando produtos e funcionalidades progressivamente, para que você possa comprar com segurança", diz uma mensagem no alto da página.

Até a publicação desta matéria, os sites do Submarino e Shoptime continuavam fora do ar. Ao acessar as páginas, aparece o mesmo comunicado: "A companhia informa que, por questões de segurança, suspendeu proativamente parte dos servidores do ambiente de e-commerce e atua com recursos técnicos e especialistas para normalizar com segurança o mais rápido possível".