Shoppings preveem crescimento de 16% nas vendas de Natal - Divulgação

Shoppings preveem crescimento de 16% nas vendas de NatalDivulgação

Publicado 25/02/2022 14:05 | Atualizado 25/02/2022 14:57

Rio - Apesar de passar por mais um ano de restrições por conta do avanço da variante ômicron da covid-19 no início deste ano, o comércio na cidade do Rio abrirá com horários alterados neste Carnaval. O DIA reuniu os horários de funcionamento de bancos, supermercados, shopping, entre outros serviços, para que o consumidor evite sair de casa sem necessidade.

Serviços

O Detran-RJ informou que não haverá atendimento ao público na sede e em suas unidades na segunda-feira, 28, e na terça-feira, 1°. O atendimento será retomado na Quarta-Feira de Cinzas, dia 2 de março, a partir das 13h. Já nas agências bancárias não haverá atendimento ao público na segunda e na terça-feira. Na Quarta-feira de Cinzas, o início do expediente será às 12h.

As agências do INSS também ficam fechadas para o atendimento ao público nos dois primeiros dias e abrirão na quarta, às 14h, para os segurados que tiverem agendamento marcado.

Supermercados

Os supermercados Guanabara informaram que a rede funcionará normalmente, das 7h30 às 22h, durante o período do Carnaval. Já as unidades do Prezunic terão horário especial de funcionamento na terça-feira. Na data, as lojas Recreio, Botafogo, Barra e ParkJacarepaguá permanecerão abertas até as 21 horas. Todas as demais funcionarão até as 16 horas.

A Rede Supermarket também anunciou que todas as lojas estarão abertas no feriado. O horário de funcionamento da rede varia de acordo com cada unidade, mas a maioria segue o mesmo horário da sua operação de domingo. O SuperPrix afirmou que funcionará em horário normal durante todos os dias do Carnaval, exceto unidades Copacabana e Ipanema Rua Barão da Torre, que estarão fechadas na terça-feira.

As lojas do Pão de Açúcar funcionarão normalmente no dia 1º de março, das 7h às 22h. As unidades Leblon e Ingá, até 23h. As lojas do Flamengo e Copacabana, até 21h. Todas as lojas do Mercado Extra também abrirão normalmente no feriado, das 7h às 22h.

As unidades do Assaí Atacadista abrirão normalmente no dia 1º de março, das 7h às 22h. A loja Ceasa funcionará das 6h30 às 20h, e a unidade de Petrópolis, das 8h às 20h.

Transporte



O MetrôRio informou que o funcionamento do sistema metroviário neste fim de semana e no feriado de carnaval serão nos horários regulares de operação. No sábado, 26, na segunda-feira e na Quarta-feira de Cinzas, as estações abrem das 5h à meia-noite. Já no domingo, 27 e na terça-feira, feriado de carnaval, a operação será das 7h às 23h.

No próximo fim de semana, os trens da SuperVia seguirão a programação regular de sábado e domingo, respectivamente. Na segunda-feira, os trens vão operar com a grade de sábado, com inclusão de trens extras. Na terça-feira, feriado de Carnaval, a operação seguirá a grade horária de domingos programada para cada ramal. No restante da semana (quarta, quinta e sexta-feira), os trens circularão de acordo com a grade regular de dias úteis. Os clientes devem programar seus trajetos utilizando a seção "Planeje Sua Viagem", no aplicativo da SuperVia.

Shoppings

O Shopping Nova América informou que vai manter o horário de funcionamento normal durante os dias de Carnaval, no domingo o shopping abrirá às 13h e fechará às 22h, já na terça-feira, os serviços começam às 10h e encerram às 22h.



O Botafogo Praia Shopping também anunciou que apenas no domingo e na terça-feira, os horários serão alterados, começando às 13h e fechando às 21h. Nos demais dias o shopping vai abrir às 10h e fechar às 22h. O Shopping Nova Iguaçu também seguirá essa programação. Já o Madureira Shopping vai manter os horários normais de 10h às 22h no sábado, na segunda-feira e na Quarta-feira de Cinzas. Já no domingo e na terça-feira o shopping abrirá às 15h e fechará às 21h.



No Bangu Shopping apenas no domingo e na terça-feira, o shopping vai funcionar em horários alterados. As lojas e quiosques abrem das 13h às 21h. Alimentação e lazer funcionam das 11h às 22h. Nos outros dias o horário segue normal. Assim também será no Carioca Shopping e no Caxias Shopping. Já no Pátio Alcântara, os dias de Carnaval terão horário de funcionamento normal, exceto no domingo, pois o shopping não abrirá.



No Partage Shopping, as lojas e quiosques vão abrir das 10h às 22h no sábado e na segunda-feira. No domingo as lojas vão funcionar de 13h às 21h, na terça de 15h às 21h e na quarta de 12h às 22h. O passeio shopping abrirá somente no sábado, na segunda-feira e na Quarta-feira de Cinzas das 9h às 18. O Recreio Shopping vai funcionar de 10h às 22h no sábado, na segunda-feira e na quarta-feira. Já no domingo e na terça, o shopping vai funcionar das 13h às 21h.



Nos dias 26 e 28 de fevereiro, as lojas e quiosques do Shopping Metropolitano Barra estarão abertas das 10h às 22h. O lazer e a praça de alimentação abrem das 11h às 22h. Já nos dias 27 de fevereiro e 1º de março, lojas e quiosques funcionam das 15h às 21h, e praça de alimentação e lazer, das 11h às 21h. No dia 2 de março o shopping funcionará em horário normal. Todos os dias, os restaurantes abrem a partir das 12h. O cinema funciona de acordo com a programação.



O Shopping Leblon vai manter os horários normais de funcionamento, de 10h às 22h no sábado, segunda-feira e na Quarta-feira de Cinzas. No domingo abrirá às 13h e fechará às 21h. Já no feriado de terça-feira, abrirá às 15h e fechará às 21h. O TopShopping Nova Iguaçu vai manter os horários normais de funcionamento.

Nos dias 28 e 02/03, o shopping RIOSUL terá funcionamento normal, com as lojas abertas das 10h às 22h e alimentação, restaurantes e lazer das 10h às 22h. Já na terça-feira, as lojas funcionarão em horário especial das 15h às 21h e alimentação, restaurantes e lazer das 12h às 21h. Os cinemas vão funcionar de acordo com a programação.

No domingo, segunda e na terça-feira o São Gonçalo Shopping não abrirá. Já no sábado o shopping abrirá de 10h às 22h e na quarta-feira de 12h às 22h. O Via Parque Shopping funcionará de 10h às 22h no sábado, na segunda-feira e na Quarta-feira de Cinzas. No domingo e na terça, funcionará das 13h às 21h.



O VillageMall terá a programação normal de fim de semana, só terá alteração de horários na terça-feira, quando as lojas vão abrir das 14h às 20h. Assim também será no ParkJacarepaguá, que terá horário normal de 10h às 22h no sábado, segunda e quarta-feira. Já na terça-feira, o shopping vai abrir das 13h às 21h.

O Shopping Boulevard, em Vila Isabel, vai operar no horário normal de funcionamento no sábado e na segunda, das 10h às 22h. No domingo e na terça, o shopping abrirá às 13h e fechará às 21h, exceto a Praça de Alimentação, que inicia às 12h. Já na quarta-feira, os serviços começam às 12h e encerram às 22h.

*Estagiária sob supervisão de Marina Cardoso