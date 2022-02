Lojas Americanas - Divulgação

Lojas AmericanasDivulgação

Publicado 25/02/2022 13:26 | Atualizado 25/02/2022 13:39

Rio - A Americanas.com, site e aplicativo do grupo varejista Americanas que enfrentou quatro dias consecutivos de ataque hacker, entre 19 e 23 de fevereiro, anunciou nesta quinta-feira, 24, que os canais de atendimento foram normalizados e que sua política de atendimento aos clientes foi ampliada. Os canais por voz e por chat, que funcionam de segunda a sexta- feira, de 8h às 20h, serão estendidos também para o sábado no mesmo horário e com complemento no domingo, de 8h às 14h.



Entre as mudanças estão horários estendidos de atendimento online e por voz e ampliação dos prazos de troca, de arrependimento de pedidos e de assistência técnica. Todas as condições são válidas tanto para os pedidos vendidos e entregues pelas marcas da Americanas S.A. (Americanas, Submarino, Shoptime e Soub!), quanto para os de parceiros conectados na plataforma de e-commerce.



Além disso, os clientes que não receberam confirmação de pedidos e que não entrarem em contato com os canais de atendimento também serão contatados diretamente pela companhia. A Americanas está esclarecendo todas as dúvidas nos canais Minha Conta nos sites e aplicativos, e nos telefones 4003-4848 (Americanas), 4003-9898 (Shoptime), 4003-5544 (Submarino).



Atendimento ao cliente



- Canais de atendimento por voz e por chat, que funcionam de segunda a sexta- feira, de 8h às 20h, serão estendidos também para o sábado no mesmo horário e com complemento no domingo, de 8h às 14h



- Prazo de arrependimento será estendido dos atuais 7 para 15 dias contados da data da entrega dos produtos ao cliente



- Prazo de troca e devolução por defeito de fabricação será estendido dos atuais 30 para 45 dias com a garantia de atendimento, mesmo em caso de negativa do fabricante ou importador



- Prazo de garantia legal será estendido dos atuais 90 dias para 105 dias, mesmo em caso de negativa do fabricante ou importador



- Reclamações por atraso ou ocorrências relacionadas ao fluxo de entrega serão tratadas em prioridade e respondidas em até 2 dias úteis