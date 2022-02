Dinheiro será creditado em contas na Caixa Econômica ou no BB - Agência Brasil

Dinheiro será creditado em contas na Caixa Econômica ou no BBAgência Brasil

Publicado 25/02/2022 09:48

Rio - A Caixa Econômica Federal conclui nesta sexta-feira, 25, o pagamento da parcela de fevereiro do Auxílio Brasil. Nesta sexta-feira recebem os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 0. O valor mínimo é de R$ 400. Vale lembrar que os pagamentos seguem o calendário habitual do extinto Bolsa Família, conforme o número final do NIS.



Atualmente, 18 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No início do ano, três milhões de famílias foram incluídas no Auxílio Brasil. Todas as informações de pagamento como: a disponibilidade, valores, datas e a composição das parcelas do benefício podem ser consultadas tanto pelo aplicativo "Auxílio Brasil", quanto pelo aplicativo "Caixa Tem".



No caso do app próprio do benefício, basta fazer o login com o CPF e a senha utilizada na antiga plataforma do Bolsa Família. O atendimento aos beneficiários também continuará o mesmo, a central telefônica 111 da Caixa funciona de segunda a domingo, das 7h às 22h.



Para serem habilitadas no programa, as famílias devem atender aos critérios de elegibilidade, ter os dados atualizados no Cadastro Único nos últimos 24 meses e não podem ter informações divergentes entre as declaradas no cadastro e as de outras bases do Governo Federal.



Neste mês, não haverá o pagamento do Auxílio Gás, que beneficia 5,5 milhões de famílias até o fim de 2026. O benefício, que equivale a 50% do preço médio do botijão de 13 quilos, só é pago a cada dois meses e retornará em março.



Calendário completo



Final de NIS 1 - 14/fev

Final de NIS 2 - 15/fev

Final de NIS 3 - 16/fev

Final de NIS 4 - 17/fev

Final de NIS 5 - 18/fev

Final de NIS 6 - 21/fev

Final de NIS 7 - 22/fev

Final de NIS 8 - 23/fev

Final de NIS 9 - 24/fev

Final de NIS 0 - 25/fev