IGP-M acumula taxas de inflação de 3,68% no ano e de 16,12% em 12 meses - Eduardo Carmim/Agência O Dia

Publicado 25/02/2022 09:53

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), usado no reajuste dos contratos de aluguel em todo o país, registrou inflação de 1,83% em fevereiro deste ano, taxa próxima à observada em janeiro (1,82%). Houve, no entanto, uma queda em relação a fevereiro de 2021 (2,53%), segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Com o resultado, o IGP-M acumula taxas de inflação de 3,68% no ano e de 16,12% em 12 meses. Em fevereiro do ano passado, o IGP-M acumulava taxa de 28,94% em 12 meses.

Os preços no atacado, medidos pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), subiram 2,36% em fevereiro. Em janeiro, a inflação ficou em 2,30%.

Por outro lado, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o varejo, teve queda na inflação, ao passar de 0,42% em janeiro para 0,33% em fevereiro. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) caiu de 0,64% em janeiro para 0,48% em fevereiro.