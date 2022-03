Prefeitura do Rio - Divulgação / Fabio Motta

Publicado 03/03/2022 10:44 | Atualizado 03/03/2022 11:11

Rio - Servidores do município do Rio de Janeiro vão fazer um ato na próxima terça-feira, 8, para cobrar recomposição salarial de 19,23%, referente à inflação acumulada desde fevereiro de 2019, quando houve a última correção. Eles também reivindicam Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) para os servidores da saúde. O movimento está marcado para as 11h de terça na entrada principal da Prefeitura do Rio, na Cidade Nova, na Região Central.

A categoria pede ainda um aumento no valor do vale-refeição. "Nosso VR nunca foi reajustado desde a criação no governo (do ex-prefeito) Cesar Maia (DEM)". Os servidores também criticam a mudança na contribuição previdenciária: "E ainda tivemos aumento na contribuição para previdência que era de 11% e passou para 14%, agora, incluindo os aposentados que pagam 14% do salário para a própria aposentadoria", afirmaram em comunicado.