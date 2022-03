O fim da cobrança da taxa de emissão da CRLV vai garantir uma economia para os motoristas do Rio - Banco de imagens

Publicado 03/03/2022 17:54 | Atualizado 03/03/2022 18:07

Rio - Motoristas de aplicativos e entregadores vão fazer uma manifestação no dia 29 deste mês para pedir aumento nos ganhos de corridas. Eles que as empresas subiram os valores para os passageiros, mas diminuíram a quantia paga aos motoristas e entregadores. Os manifestantes irão se concentrar às 8h no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio.

A manifestação seguirá uma carreata até o prédio de uma das empresas de aplicativo, na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio. De acordo com a organização, uma estrutura foi montada para esse manifesto, com trio, bandeirão de 100 metros e adesivos para os carros.

O presidente do Sindicato dos Prestadores de Serviços por Aplicativos (SindMobi), Luiz Corrêa, afirma que há corridas que as empresas descontam até 50%. "Durante os últimos anos, 35% da categoria deixaram de trabalhar como motorista de aplicativo. A nossa pauta é aumento dos ganhos. As empresas aumentaram as corridas para os passageiros e diminuíram os ganhos dos motoristas. A taxa de desconto é alta, eles recebem do passageiro em horário dinâmico um valor multiplicador, mas não repassam para o motorista", destaca ele.

Os motoristas pedem reajuste na tarifa, pois, segundo eles, só o Rio de Janeiro que não ajustou uma tarifa considerável para eles. "Na maioria dos estados houve aumento de até 30%. No Rio, passou de $ 6,25 para $ 6,50. Com aumento dos combustíveis e sem melhora nos ganhos dos motoristas, temos poucos meses pela frente. A categoria está respirando por aparelhos", afirma Corrêa.

Ainda segundo ele, as empresas colocaram preço fixo em viagens, às vezes o GPS direciona ir por lugares arriscados. "Nesse caso, se o motorista fizer por uma outra rota, esse quilômetro saí do bolso dele", finaliza Corrêa.