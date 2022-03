Rio de Janeiro - RJ - 28/03/2022 - O Governador Cláudio Castro anuncia a reforma de 25 delegacias e sanção do PL 5610. Foto: Rafael Campos - RAFAEL CAMPOS

Publicado 28/03/2022

O Sindicato de Policiais Civis do Rio de Janeiro (Sindpol RJ) participou, na manhã desta segunda-feira (28), da reunião entre o governador, Cláudio Castro (PL) e o secretário de Polícia Civil, Alan Turnowiski, para alinhar e assinar o Projeto de Lei 5.610/2022 que amplia a Gratificação de Habilitação Profissional (GHP) da Polícia Civil. Segundo a presidente do sindicato, Márcia Bezerra, o governador e o secretário cumpriram o acordo que minimiza as grandes perdas salariais da categoria ao longo dos anos.

"O Sindpol avalia que apesar da importante vitória obtida a situação de penúria da categoria ainda demanda muitas correções. O que implicará em outras campanhas do sindicato a fim de fazer as reparações imprescindíveis, e que já estão sendo planejadas pelo Sindpol", explica.

Durante o encontro, Castro afirmou que além dos investimentos de materiais, também se sensibilizou a qualidade de condições de trabalho do policial.

O governador e o secretário de Polícia Civil, aproveitaram a reunião para anunciar a melhoria na infraestrutura da instituição, com a compra de armas, coletes e viaturas. Além de anunciar a reforma de todas as delegacias do estado, dentro dos próximos anos.

"Nós conseguimos melhorar a infraestrutura da polícia, compramos softwares, inauguramos salas de comando, prédio de inteligência, autorizamos compras de armas, coletes, viaturas, entre tantos outros investimentos. Estamos focados em olhar pelo policial e investir em segurança pública. Essas são apenas as primeiras reformas. Vamos fazer melhorias em todas as delegacias do estado. Além disso, vamos voltar com os atendentes para as delegacias para que os policiais possam focar naquilo que é a missão deles", ressaltou Castro.

"As primeiras 25 delegacias que passarão por reformas foram escolhidas por indicação técnica dos diretores de cada região. Esses investimentos na Polícia Civil mostram o compromisso do Governo do Estado com a categoria e com a sociedade, que só tem a ganhar com as melhorias na área de segurança pública", disse Turnowiski.