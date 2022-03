O consignado também será estendido a beneficiários do Auxílio Brasil - Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Publicado 29/03/2022 10:48

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) informou que atingiu, neste mês, o menor estoque de processos de Reconhecimento Inicial de Direitos e Benefícios dos últimos anos. Hoje, há 1,6 milhão de pedidos em análise. Em 2019, esse número chegou a 2,4 milhões, o maior da série histórica. Na época, o instituto teve uma baixa de 7 mil servidores em janeiro, quando 1,8 milhão de documentos aguardavam análise.



Nos anos seguintes, a média foi 1,7 milhão em 2020 e 1,8 em 2021. Essa queda, segundo o INSS, é resultado do auxílio da automação, o investimento em capacitação e na reorganização da estrutura do instituto.



José Carlos Oliveira, presidente do INSS, diz que ainda são necessárias mais e novas ações para que este número continue diminuindo. Atualmente, cerca de 751 mil pedidos de benefícios são analisados mensalmente e 674 mil processos são encaminhados todo mês.



"Estamos conseguindo dar resposta não só aos pedidos que entram, como também a uma parte do estoque. É uma fila histórica de anos. Esse passivo é relativamente grande e temos consciência da necessidade de dar uma resposta célere para a sociedade", explicou Oliveira.

O INSS alega que para seguir com números positivos, o trabalho é focado em diversas frentes:

• Capacitação para os servidores

• Ampliação e melhoria do parque tecnológico, com a aquisição de cerca de 18 mil novos computadores destinados aos servidores em teletrabalho e renovação dos computadores e redes das unidades do INSS

• Aprimoramento dos sistemas de trabalho para automação dos processos

• Reabertura das agências do INSS para atendimento presencial agendado

• Reorganização da estrutura hierárquica e funcional

• Investimento na segurança do acesso aos sistemas corporativos, visando proteger os servidores e evitar fraudes

• Acordos de cooperação técnica com empresas, associações, sindicatos e prefeituras, para ampliar o acesso aos serviços previdenciários e acelerar a análise

• Parcerias com outros órgãos governamentais e entidades para cruzamento de dados e compartilhamento de informações

• Educação previdenciária aos cidadãos por meio da Escola da Previdência

• Simplificação e organização da legislação previdenciária (nova Instrução Normativa)

• Aprimoramento dos canais de atendimento à população, seja por meio remoto, como o telefone 135 e o Meu INSS (site e aplicativo), seja presencialmente, nas agências do INSS e no PrevBarco

• Pedido de contratação de novos servidores

• Proposição de nova gratificação financeira para incentivar o incremento na análise dos processos em estoque



Após quase cinco meses à frente da Presidência do Instituto, Oliveira considera que o INSS está no caminho certo para equacionar a fila de espera e reconhecer os direitos da população de forma mais ágil.

"Estamos aqui para entregar um INSS melhor para a sociedade brasileira. Com esse objetivo trabalhamos de domingo a domingo", concluiu o presidente.