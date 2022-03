Banco Itaú - Reprodução

Publicado 03/03/2022 18:43 | Atualizado 03/03/2022 22:02

Após problemas nos extratos bancários que levaram a uma queda no aplicativo e no site, o Itaú retomou o funcionamento dos serviços no início desta noite. Em razão disso, a instituição resolveu estender o horário para pagamentos via TED e Pix que não puderam ser feitos ao longo desta quinta-feira.

Embora o anúncio tenha sido feito, as ferramentas ainda apresentam instabilidade e lentidão, conforme testado por vários clientes.

No celular, aparece a seguinte mensagem: "Prezados clientes, ao longo do dia tivemos interrupções nos nossos serviços. Informamos que voltamos à normalidade. Você pode realizar suas transferências por TED até as 18h15 ou usar Pix até a meia-noite. Os pagamentos de boletos também poderão ser feitos até as 23h. Pedimos desculpas pelo transtorno".

Em uma rede social, o Itaú afirmou que a retomada é gradual, o que pode levar um tempo até que todos os clientes consigam acessar o app e o site do banco de novo. "Pode demorar alguns minutos para a atualização estar completa. O sistema está voltando aos poucos. Nossa sugestão é atualizar o app e aguardar normalizar dentro dos próximos instantes. Agradecemos sua compreensão!", disse.

Em nota, o banco informou que os extratos e saldos das contas correntes de todos os seus clientes estão atualizados, com todos os valores integralmente recompostos. Já o acesso via canais digitais está sendo liberado gradativamente.

"A origem do problema teve relação com um atraso no processamento de dados, o que gerou a necessidade de reprocessamento. Portanto, a causa não teve relação com quaisquer eventos externos. O Itaú lamenta o transtorno", disse o banco.

Problema

Clientes do Itaú se assustaram na manhã desta quinta-feira por conta de um erro nos valores dos extratos e saldos das contas correntes. Alguns usuários notaram que estavam com dinheiro a mais e outros, com valores faltando. O assunto foi parar nos trending topics do Twitter. Na parte da tarde, o aplicativo da empresa saiu do ar e internautas chegaram a reclamar que os cartões não estavam operando.

"Itaú fora do ar, ainda bem que não uso 1 banco só.. mas to preocupado com esse problema dos saldos que sumiram da conta", disse um usuário do Twitter.

"Itaú eu entendo a queda do app, mas meus cartões pararem de passar?? Como eu vou pra casa mano?!", comentou outro.

"Fui dormir com dinheiro na conta, acordei com a conta zerada e não consigo falar com o

Itaú, que agonia. O valor sequer conta no extrato, é como se nunca tivesse existido", desabafou outra.

"Preciso fazer uma transferência para segurar um imóvel, e se alguém pagar antes esse deposito eu fico sem o imóvel, como que faz Itaú?", questionou uma cliente preocupada.

Procurado pelo O DIA, o Itaú informou que seu sistema passa por intermitências e que está atuando para corrigir o problema o mais rápido possível. Em nota, a instituição informou que a origem do problema seu deu devido a um atraso no processamento de dados bancários, o que gerou a necessidade de reprocessamento destes. Por isso, a causa não tem relação com quaisquer eventos externos.