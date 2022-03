O fim da cobrança da taxa de emissão da CRLV vai garantir uma economia para os motoristas do Rio - Banco de imagens

Publicado 03/03/2022 13:22 | Atualizado 03/03/2022 13:41

Rio - Agora é oficial. Promulgada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) e publicada nesta quinta-feira (3) no Diário Oficial, o fim da cobrança da taxa de emissão do documento do Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) passa a valer em todo o estado do Rio e significará uma economia de R$ 69,23 no bolso dos motoristas fluminenses.

Pela regras da legislação anterior, a Guia de Regularização de Taxas (GRT) do Detran-RJ incluía a taxa de emissão do CRLV e a de licenciamento anual do veículo, que juntas somavam R$ 242. Sem o CRLV, o valor cai para R$ 173,03.



Para garantir o 'desconto, a Alerj derrubou um veto do governador Cláudio Castro e promulgou a lei. Dessa forma, a nova Lei 8.269/2018 dispõe sobre a autodeclaração do motorista de que o veículo encontra-se em perfeitas condições de trafegar, quanto à segurança veicular e ambiental. Com a mudança no Artigo 2º, parágrafo 1º, fica estabelecido que é devido pelo motorista do Rio apenas o recolhimento de Duda ao Detran.RJ, referente ao licenciamento anual.