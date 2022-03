Vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) fala em 'amortecer' preço do petróleo sobre os combustíveis - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) fala em 'amortecer' preço do petróleo sobre os combustíveisMarcelo Camargo/Agência Brasil

Publicado 07/03/2022 13:39 | Atualizado 07/03/2022 13:56

Brasília - O vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), afirmou nesta segunda-feira, 7, que o governo federal deve buscar soluções para amenizar o impacto do salto do petróleo no exterior sobre os preços dos combustíveis no Brasil. "O que o governo puder fazer por medidas infralegais, tem que buscar essa solução", disse o general na chegada ao Palácio do Planalto.

A afirmação foi feita pouco depois de o presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), afirmar em entrevista que haverá uma reunião nesta segunda-feira com a Petrobras e os ministérios da Economia e Minas e Energia sobre a questão do petróleo.

Mourão, no entanto, disse estar por fora das tratativas relacionadas a possíveis medidas para evitar o impacto do petróleo e evitou usar a palavra "subsídio". "Estou acompanhando à distância, assunto não é discutido comigo”, afirmou o vice-presidente que emendou: “Não vou chamar de subsídio, vou falar de alguma forma que governo tenha para amortecer". Apesar do cargo que ocupa, Mourão, que está de mudança para o Republicanos, está distante de Bolsonaro e é pré-candidato ao Senado pelo Rio Grande do Sul.

"Havia PECs no Congresso. Já havia, nos últimos dias, a ideia de usar os royalties e os dividendos que a Petrobras paga à União para amortecer o preço dos combustíveis, pelo menos nesse momento dessa alta desvairada", lembrou Mourão. "O governo tem que buscar solução, outros governos mundo afora estão buscando solução, uma vez que é situação sazonal", acrescentou.