Valor médio das dívidas chegou a R$ 4.022,52 em janeiro - maior desde o início da pandemiaReprodução.

Publicado 07/03/2022 11:10

Rio - Os consumidores inadimplentes já podem negociar dívidas com até 99% de desconto por meio do "Feirão Limpa Nome emergencial" da Serasa. A ação começou nesta segunda-feira, 7, e vai até o dia 31 deste mês. No total, mais de 33 milhões de dívidas poderão ser negociadas com mais de 100 empresas, sendo que mais de 20 milhões dos débitos poderão ser negociados por até R$ 100 e mais de 15 milhões poderão ser quitados com apenas R$ 50, de acordo com a Serasa.

As ofertas – de bancos, empresas de telefonia, varejo, universidades e outros segmentos - estarão disponíveis especialmente nos canais digitais da empresa (site: feiraolimpanome.com.br, aplicativo Serasa disponível no Google Play e App Store, ligação gratuita 0800 591 1222 e WhatsApp (11) 99575-2096). A instituição informou que a negociação pode ser realizada em até três minutos.

Inadimplência

Segundo dados divulgados pela Serasa, o número de inadimplentes no país voltou a crescer e atingiu 64,82 milhões, próximo ao pico da pandemia registrado em abril de 2020 (65,91 milhões). Ainda segundo o levantamento feito pela instituição, o valor médio das dívidas chegou a R$ 4.022,52 em janeiro - maior desde o início da crise sanitária.

De acordo com Aline Maciel, gerente do Serasa Limpa Nome, além do número de endividados que atinge no momento o volume mais próximo do auge da pandemia, o Mapa da Inadimplência e Renegociação de Dívidas no Brasil, da Serasa, revela que o valor total das dívidas alcança neste momento R$ 260,7 bilhões – R$ 2 bilhões a mais do que abril de 2020.

"O início de 2022 se mostrou muito mais desafiador do que o esperado. Por este motivo, anunciamos a edição emergencial do Feirão Serasa Limpa Nome, que tradicionalmente ocorre no final do ano, como oportunidade para ajudar a minimizar o crescimento dos números de dívidas e de endividados", comenta Aline.



Na última edição do Feirão Limpa Nome, em novembro, mais de 4 milhões de brasileiros conseguiram negociar suas dívidas atrasadas e negativadas: "Foram milhares de pessoas em busca de renegociações, centenas de parceiros com ofertas diferenciadas e inúmeras histórias de recomeço", lembra Aline.



Para quem prefere realizar o atendimento de forma presencial, a Serasa conta com a parceria de mais de sete mil agências dos Correios espalhadas pelo país que também oferecem as condições e descontos especiais do Feirão mediante o pagamento de uma taxa de R$ 3,60.

Passo a passo para consulta e renegociação de dívidas



1º passo



Acesse o site feiraolimpanome.com.br ou baixe o aplicativo no celular no Google Play e App Store. Após digitar o CPF e preencher um breve cadastro, você poderá utilizar os serviços com a garantia de que só você tem acesso aos seus dados.

2º passo



Ao entrar na plataforma, suas informações financeiras já aparecerão na tela, incluindo as dívidas (caso tenha) e as opções de acordos. Se quiser conhecer as condições oferecidas para pagamento, basta clicar em uma delas e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito.



3º passo



Depois que você escolher a oferta, selecione o melhor formato de pagamento para o seu bolso: se vai ser à vista ou em parcelas e qual a melhor data de vencimento.

4º passo



A plataforma da Serasa gera um ou mais boletos, dependendo da forma de pagamento escolhida, já com a data de vencimento correta. O boleto poderá ser pago tanto on-line quanto na agência do banco ou casa lotérica. Também é possível realizar o pagamento do acordo diretamente pela carteira digital da Serasa.