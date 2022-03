Plataforma Gov.br - Marcello Casal JrAgência Brasil

07/03/2022

Nesta segunda-feira, o Banco Central liberou o agendamento da solicitação do saque para quem tem dinheiro "esquecido" nos bancos. No entanto, neste primeiro momento, estão aptas as pessoas nascidas até 1968 . Para conseguir resgatar o saldo após consulta no Sistema Valores a Receber (SVR), site exclusivo do Banco Central, as pessoas precisam ter um login na plataforma Gov.br, com informações de serviços públicos federais, no nível prata ou ouro.

Caso ainda não tenham login Gov.br, é necessário realizar um cadastro gratuito no site ou pelo App Gov.br (Google Play e App Store).

A pessoa poderá criar sua conta no portal gov.br e por meio de uma única senha conseguirá acessar vários serviços digitais do governo. Com a conta gov.br, a pessoa poderá acessar, por exemplo, os serviços digitais do INSS, a carteira de trabalho digital e o seguro desemprego. Com o cadastro da sua conta gov.br, o governo conseguirá identificar a pessoa quando solicitar algum serviço público digital.

Cada serviço público exige um nível de segurança diferente. Assim, para acessar alguns serviços, a pessoa precisará apenas dos seus dados básicos. Para acessar outros, a pessoa precisará de uma conta maior nível de segurança, como as contas prata e ouro.



"A pessoa pode aumentar o nível de sua conta usando o aplicativo gov.br e seguir as orientações por lá, e pode também logar na sua conta gov.br e aumentar o seu nível em 'Selos de Confiabilidade'", explica o governo.

Como criar a conta?





Se estiver no aplicativo, clicar no botão "Entrar com gov.br", e se estiver no site, clicar no botão "Criar conta gov.br", em seguida digite seu CPF e siga as orientações para criar sua conta. 1. Acessar a página para criar sua conta gov.br . A pessoa pode criar sua conta pelo aplicativo ou pelo site.Se estiver no aplicativo, clicar no botão "Entrar com gov.br", e se estiver no site, clicar no botão "Criar conta gov.br", em seguida digite seu CPF e siga as orientações para criar sua conta.

2. Selecionar a opção que deseja ativar conta (email ou SMS), preencher o conteúdo da opção (conta de email ou telefone celular) e clicar no botão "Continuar".

3. Após receber o e-mail ou SMS de habilitação, é necessário clicar no link enviado para realizar a ativação da conta. Esse link é válido apenas por 15 minutos, após isso é preciso fazer uma nova solicitação de envio.

4. No último passo, é necessário clicar no link de ativação, informar novamente o CPF e escolher uma senha de acesso. Depois disso, clicar em "criar senha" e terá acesso na conta gov.br.

Nível prata ou ouro no Gov.br

Ao entrar na conta, a pessoa saberá qual é o nível de segurança e confiabilidade da sua conta. Geralmente, as contas gov.br começam no nível bronze quando são criadas com CPF e senha. Para acesso ao sistema do dinheiro "esquecido", a pessoa consegue aumentar para o nível da conta prata e ouro. Os níveis vão depender da maneira como conta foi criada ou validada.

Já as contas validadas por biometria facial da carteira de motorista (CNH), dados bancários (internet banking ou banco credenciado) ou cadastro SIGEPE (servidores públicos) passam a ter nível prata de segurança.



Por fim, as contas validadas pela biometria facial da Justiça Eleitoral ou por certificado digital compatível com ICP-Brasil passa a ter nível ouro de segurança.

Para alterar, é necessário acessar o aplicativo gov.br, clicar na aba "Dados", que reúne dados pessoais e mostra o atual nível da conta. No fim dessa seção, deve-se clicar em "Aumentar nível da conta". Ao pedir o aumento do nível da conta, a pessoa visualiza uma página com os requisitos e vantagens dos três níveis.

Nível Prata



- Selo Internet Banking: Validação do cadastro do cidadão por meio da plataforma de Internet Banking dos bancos conveniados. Orientações para aquisição do Selo Internet Banking.



- Selo Cadastro Básico com Validação em Base de Dados de Servidores Públicos da União: Validação do cadastro por meio de base de dados de Servidores Públicos da União. Orientações para aquisição do Selo Cadastro Básico com Validação em Base de Dados de Servidores Públicos da União.



- Selo Validação Facial: Validação do cadastro do cidadão por meio de biometria facial. A base utilizada para comparação é a da Carteira Nacional de Habilitação (Ministério da Infraestrutura / Denatran). Orientações para aquisição do Selo Validação Facial.



- Banco do Brasil: Validação do cadastro do cidadão por meio da plataforma de Internet Banking do Banco do Brasil. Orientações para aquisição do Selo Internet Banking do Bancos Credenciados.



- Banrisul: Validação do cadastro do cidadão por meio da plataforma de Internet Banking do Banco do Estado do Rio Grande do Sul (BANRISUL). Orientações para aquisição do Selo Internet Banking do Bancos Credenciados.



- Bradesco: Validação do cadastro do cidadão por meio da plataforma de Internet Banking do Bradesco. Orientações para aquisição do Selo Internet Banking do Bancos Credenciados.



- BRB: Validação do cadastro do cidadão por meio da plataforma de Internet Banking do Banco de Brasília (BRB). Orientações para aquisição do Selo Internet Banking do Bancos Credenciados.



- Caixa Econômica: Validação do cadastro do cidadão por meio da plataforma de Internet Banking da Caixa Econômica Federal (Caixa). Orientações para aquisição do Selo Internet Banking do Bancos Credenciados.



- Sicoob: Validação do cadastro do cidadão por meio da plataforma de Internet Banking do Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob). Orientações para aquisição do Selo Internet Banking do Bancos Credenciados.



- Santander: Validação do cadastro do cidadão por meio da plataforma de Internet Banking do Santander (Santander). Orientações para aquisição do Selo Internet Banking do Bancos Credenciados.

Nível Ouro



- Selo de Certificado Digital de Pessoa Física: Validação do cadastro do cidadão por meio da utilização de certificado digital de pessoal física. Orientações para aquisição do Selo de Certificado Digital de Pessoa Física.



- Selo Validação Facial: Validação do cadastro do cidadão por meio de biometria facial. A base utilizada para comparação é a da Justiça Eleitoral (Tribunal de Justiça Eleitoral). Orientações para aquisição do Selo Validação Facial.