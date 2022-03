Palácio Guanabara - Daniel Castelo Branco

Publicado 07/03/2022 18:10

Rio - Os servidores ativos do Estado do Rio podem acessar a partir desta segunda-feira, 7, o Sistema de Controle de Bens Patrimoniais dos Agentes Públicos do Poder Executivo Estadual (Sispatri), modelo criado pelo governo do estado, para fazer a declaração de bens e valores para o exercício deste ano.

Neste ano, o procedimento para envio da declaração será realizado através do novo site (http://www.sispatri.rj.gov.br) e, assim, os servidores deixam de ter como intermediário o Portal do Servidor.

O processo pode ser feito até o dia 31 de maio, após um mês do final do período da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2022, que encerrará no dia 29 de abril. Nesta segunda, a Receita Federal liberou o prazo de entrega do para prestar contas com o leão

Os servidores devem fazer login com CPF, ID do servidor, selecionar o órgão em que trabalha e inserir a data de nascimento. Depois, o sistema direciona de forma parecida como no Portal do Servidor. Lá, é necessário anexar a declaração da Receita Federal, preencher manualmente ou anexar documento do ano anterior.

Em caso de dúvidas, os servidores deverão procurar os responsáveis pelo RH de seus respectivos órgãos, pois eles possuem um canal de comunicação com a Controladoria-Geral do Estado para encaminhar as demandas apresentadas aos gestores.

Este sistema é de uso exclusivo para os setores de RH, onde é possível realizar solicitações, sanar dúvidas e questionamentos referentes ao funcionamento do Sispatri, além da possibilidade de acompanhar o andamento das aberturas dos chamados.