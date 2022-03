Secretária especial lembrou que as mulheres são responsáveis 80% das decisões de compra no país, mas tomam apenas 20% do crédito - Washington Costa

Publicado 08/03/2022 12:39 | Atualizado 08/03/2022 12:49

Brasília - Em uma mais uma ação nesta terça-feira, 8, com objetivo de atrair eleitorado feminino, o governo federal, por meio do Ministério da Economia, lançou nesta terça-feira, 8, o programa "Brasil para Elas", voltado para mulheres empreendedoras, com objetivo de facilitar a abertura e desenvolvimento seus próprios negócios. O anúncio oficial do programa ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, durante a solenidade “Brasil Por Elas, Pra Elas e Com Elas”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher.

O programa visará investir em mais crédito dos bancos federais para as mulheres e na educação empreendedora por meio de consultorias (capacitação e qualificação) da rede nacional do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

O Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e o Banco da Amazônia (Basa) vão oferecer linhas de crédito especiais para micro e pequenas empresas. Haverá apoio de educação empreendedora do Sebrae para quem está começando a empreender e para aquelas mulheres que precisam incrementar seus negócios próprios. O Banco do Nordeste (BNB) e o Basa atuarão no segmento de microcrédito.



Para estimular mais empréstimos, serão utilizados os recursos do Fundo de Aval às Micro e Pequenas Empresas (Fampe), que dará garantia de 80% do valor emprestado, ofertando crédito assistido para empresas que possuam mulheres no seu quadro societário, buscando alcançar 100% desses empreendimentos.

"O presidente Jair Bolsonaro vai assinar um decreto que cria uma estratégia nacional de empreendedorismo feminino. O programa terá um comitê envolvendo os ministérios da Economia, Mulher, Cidadania, entre outros, além dos bancos púbicos e do Sebrae, e representantes da sociedade", afirmou a secretária especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Daniella Marques Consentino.

Segund ela, o “Brasil Pra Elas” foi pensado como iniciativa de longo prazo, dentro da estratégia do governo federal para transformar o empreendedorismo em ferramenta de liberdade econômica e individual. Ela acrescentou que o novo programa é um desdobramento de ações da Pasta, que trabalhou nos últimos três anos em reformas para estimular, de forma inédita, os investimentos do setor privado no país.

A secretária especial lembrou que as mulheres são responsáveis 80% das decisões de compra no país, mas tomam apenas 20% do crédito.



"Fiz essa pergunta e desafio aos presidentes dos bancos públicos e eles toparam buscar conosco essa resposta. Eles estão oferecendo não só crédito, microcrédito e apoio, mas um esforço muito mais amplo", acrescentou a secretária especial.

Eixos de atuação

Para beneficiar o maior número de mulheres empreendedoras no país, o novo programa “Brasil Pra Elas” se baseia em três eixos de atuação: desenvolvimento de mecanismos e do ambiente de negócios, maior acesso à informação, ao crédito e às novas tecnologias e educação empreendedora, que visa desenvolvimento de competências técnicas e de gestão, além de questões socioemocionais e relacionais, a mulheres para que possam prosperar em seus negócios.

Além disso, há o eixo de transformação social, por meio da sinergia com ministérios como o da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e da Cidadania para apoiar as mulheres que são beneficiárias de programas sociais, como o Auxílio Brasil, e que buscam meios para conquistar maior liberdade econômica e individual.