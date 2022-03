Quase 1 milhão de moradores do Rio já fizeram o pagamento da cota única e da primeira cota do IPTU de 2022 - Pixabay

Publicado 09/03/2022 08:37 | Atualizado 09/03/2022 08:39

Rio - A segunda parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2022 do município do Rio vence nesta quarta-feira, 9. De acordo com a prefeitura, quase 1 milhão de moradores já fizeram o pagamento da cota única e da primeira cota do imposto deste ano, o que representa uma arrecadação de R$ 2 bilhões até o momento.

Desde 17 de janeiro que moradores da cidade do Rio de Janeiro têm acesso às guias para pagamento do IPTU 2022 pela internet. Além da possibilidade de serem emitidas pelo site carioca.rio, elas também estão disponíveis no novo aplicativo do Carioca Digital. Com isso, os contribuintes podem quitar os valores pelo celular, de forma simples e segura. A ferramenta foi desenvolvida pela Empresa Municipal de Informática do Rio - IplanRio e está disponível para Android e iOS.



As guias oficiais em formato digital substituem o antigo carnê, que costumava ser enviado aos 1,2 milhão de contribuintes. No início deste ano, foram enviadas as guias em formato carta, com uma folha e dois códigos de barras. Todas as demais parcelas são acessíveis online. O não pagamento do tributo na data de vencimento implica na incidência de acréscimos moratórios.



Pagamento pelo aplicativo Carioca Digital



- Baixe o aplicativo "Carioca Digital" no celular;



- Acesse o app e entre com sua Identidade Carioca - este é o mesmo login e senha usado para acessar o site Carioca Digital. Caso não tenha, crie um usuário clicando em "Criar minha identidade carioca". O acesso também pode ser feito com as credenciais do gov.br;



- Será preciso aceitar os Termos de Condições de Uso e autorizar o tratamento de dados pessoais;



- O aplicativo já irá abrir na tela do IPTU, com uma mensagem: "Você ainda não adicionou uma inscrição imobiliária". Clique no botão verde com um "+" ao lado e entre com o número da sua inscrição imobiliária. Você poderá adicionar uma para cada imóvel;



- Clique no botão que vai aparecer com o número da inscrição imobiliária inserido, o nome do proprietário e o endereço do imóvel;



- Selecione o exercício de 2022;



- Selecione a parcela e clique em "gerar boleto";



- Agora você poderá escolher se deseja copiar o código de barras, gerar um PDF do boleto ou compartilhar o mesmo para pagamento.



Pagamento pelo Portal Carioca Digital



- Acesse o portal carioca.rio;



- Role a tela para baixo e clique no botão IPTU 2022;



- Insira seu número de inscrição, disponível em qualquer documentação do IPTU;



- Selecione o exercício 2022;



- Clique em prosseguir;



- Selecione a parcela a ser quitada;



- Com qualquer uma das opções selecionadas, aparecerá um botão para gerar o boleto;



- Agora é só clicar.



Calendário IPTU 2022



Cota única: Vencimento em 7/2/2022



1ª cota: Vencimento em 7/2/2022



2ª cota: Vencimento em 9/3/2022



3ª cota: Vencimento em 7/4/2022



4ª cota: Vencimento em 6/5/2022



5ª cota: Vencimento em 7/6/2022



6ª cota: Vencimento em 7/7/2022



7ª cota: Vencimento em 5/8/2022



8ª cota: Vencimento em 8/9/2022



9ª cota: Vencimento em 7/10/2022



10ª cota: Vencimento em 8/11/2022

Atenção para golpes



O município também faz um alerta para que contribuintes fiquem atentos a golpes na internet. A Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento já identificou sites que imitam o Carioca Digital para induzir os contribuintes a emitir boletos falsos de IPTU. É importante lembrar que o único endereço para emissão da guia e das cotas do IPTU é o Carioca Digital: www.carioca.rio.