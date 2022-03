Janeiro registrou alta de 10% nas vendas dos shoppings em comparação com o mesmo período do ano passado - Divulgação

Publicado 08/03/2022 19:06

Nesta terça-feira, 8, é comemorado o Dia Internacional da Mulher, mas as homenagens irão se estender por todo o mês de março, pelo menos nos shoppings cariocas. Diversas ofertas especiais serão feitas em referência à data, e as vantagens vão desde workshops e palestras sobre empoderamento feminino a descontos em produtos e serviços.

No Dia Internacional da Mulher, das 15h às 18h, o West Shopping, em Campo Grande, promoverá diversas ações especiais dedicadas a elas. Em parceria com as lojas Eu Depillo, O Boticário e You Make Up, serão oferecidos serviços gratuitos de maquiagem, sobrancelha e massagem. Ainda na mesma data, haverá no mall do empreendimento uma roleta de prêmios e um espaço instagramável para elas registrarem muitas selfies. A ação ocorrerá no 1º piso do empreendimento e serão distribuídas senhas no local.

No Shopping Fashion Mall, a Bodytech concederá ao público feminino uma bonificação de 30 dias no plano anual. já a Euro Colchões oferecerá em seus produtos 20% de desconto, não-cumulativo com outras promoções, no Dia da Mulher.



No Shopping Jardim Guadalupe, as lojas South, estarão oferecendo as regatas neon "Verão" por preços promocionais, enquanto Na Alice B, na compra de quatro peças, a quarta de menor valor sai de graça. Na VM Modas, também tem promoções de croppeds e shorts. Para os pés da mulherada, a Matry Calçados irá colocar toda a loja com 20% de desconto.



No Shopping Grande Rio, as lojas O Boticário, Word Free e a Livraria leitura também estarão com diversas promoções durante todo o mês das mulheres.



Durante todo o mês, além das promoções, os shoppings vão promover ações para marcar a data, como workshops e palestras sobre temas que podem colaborar com a formação e desenvolvimento de empreendedoras.



O Bangu Shopping, o Carioca Shopping, o Caxias Shopping, o Pátio Alcântara, o Passeio Shopping, o Recreio Shopping, o São Gonçalo Shopping, o Shopping Grande Rio e o Via Parque Shopping irão promover uma série de iniciativas que propõem uma reflexão sobre o empoderamento feminino.



Para estimular os projetos femininos na prática, serão selecionadas microempreendedoras da região de cada shopping, que terão seus trabalhos expostos em vitrines virtuais no hotsite da campanha. Alguns shoppings promovem ainda lojas colaborativas nos empreendimentos, trazendo mais visibilidade e oportunidades de negócios a estas mulheres. Batizadas de #EmpoderaEla Colab, estes espaços serão cedidos de forma gratuita e permanecerão pelo período mínimo de 30 dias. São nove shoppings do Rio envolvidos na iniciativa, que usarão suas redes sociais para divulgar todos os detalhes sobre a ação.



“Nunca se falou tanto na liberdade de escolha das mulheres e na construção de uma sociedade mais igualitária, empática e receptiva. Nosso objetivo é abrir espaço e contribuir para diálogos inspirados pelo Dia da Mulher. Quando colocamos holofotes sobre o empreendedorismo feminino, entendemos que estamos tocando em uma das questões mais fundamentais para o empoderamento de mulheres e a equidade de gênero”, afirma a diretora de Marketing da Aliansce Sonae, Ana Paula Niemeyer.