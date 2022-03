Parceria da Ambev e Zé Delivery beneficiará ambulantes e catadores com auxílio financeiro no valor de R$ 150 - Divulgação

Parceria da Ambev e Zé Delivery beneficiará ambulantes e catadores com auxílio financeiro no valor de R$ 150Divulgação

Publicado 08/03/2022 17:59

A Ambev prorrogou até o dia 13 o prazo para que ambulantes e catadores possam se cadastrar para receber o auxílio de, no mínimo, R$ 150. Pela segunda vez, a companhia pretende ajudar os parceiros que vendem as bebidas durante o Carnaval.



Além desta quantia, cada pedido feito pelos consumidores no app Zé Delivery em todo o Brasil, de 27 de fevereiro a 5 deste mês, somaram R$ 5 para a ação. O valor arrecadado será dividido igualmente pelo número de cadastrados. Ao todo, a Ambev está destinando R$ 5 milhões para a iniciativa.



Os ambulantes devem fazer seu cadastro na plataforma Parceiros de outros carnavais. Já para os catadores, a ação será viabilizada pela Associação Nacional de Catadores e Catadoras de Materiais Recicláveis (ANCAT), que mobilizará as cooperativas locais selecionadas para cadastro e pagamento a catadores cooperados e avulsos. Mais informações podem ser encontradas no site.



Serão beneficiados profissionais de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Recife e Olinda (PE), Florianópolis (SC) e Brasília (DF).