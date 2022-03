Empresas de todos os portes que possuem sócias majoritárias ou dirigentes mulheres também terão facilidades na contratação de crédito Pessoa Jurídica na Caixa Econômica - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 08/03/2022 14:33 | Atualizado 08/03/2022 14:35

A Caixa Econômica anunciou um pacote especial de benefícios para o Dia Internacional da Mulher para todo o mês de março. Entre as condições especiais dos produtos e serviços do banco estão empréstimos, seguros e promoções. Além disso, as empresas de todos os portes que possuem sócias majoritárias ou dirigentes mulheres terão facilidades na contratação de crédito Pessoa Jurídica.

As clientes pessoa física contam com redução de até 0,08% nas taxas do Crédito Direto CAIXA (CDC). Nessas condições, as clientes poderão contratar até R$ 50 mil com taxas a partir de 2,46% ao mês e até 72 meses para pagar (ou seja, durante toda a vigência do contrato efetivado em março, será cobrada essa taxa de juros promocional). A contratação pode ser realizada pelo Internet Banking ou nos terminais de autoatendimento.



A Caixa também oferece ainda capital de giro ou investimento para pessoa física que pode ser contratado no aplicativo CAIXA Tem. O empréstimo terá taxa de 3,99% ao mês em até 24 meses para pagar. Os limites de contratação são de R$ 300 a R$ 1 mil.

No caso das mulheres com dívidas em atraso, o banco pretende facilitar a regularização das dívidas em atraso e a organização das finanças. O banco oferece descontos nas renegociações de créditos em atraso, com possibilidade de parcelamento em até 96 meses.



No site da CAIXA, as clientes podem consultar suas dívidas e verificar as alternativas disponíveis para regularizar sua situação com comodidade, segurança e privacidade. A Caixa disponibiliza ainda outros canais para renegociação de dívidas em atraso: App Habitação CAIXA e app Cartões CAIXA, telefone número 4004-0104 (capitais) e 0800 104 0104 (ao iniciar conversa, opção 3) para as demais cidades ou, ainda, redes sociais Twitter e Facebook

No caso das microempreendedoras individuais (MEI), micro-empresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que têm mulheres como sócias majoritárias, a Caixa Econômica oferece o GiroCAIXA FAMPE, que poderá ser contratado com taxa de juros a partir de 1,63% ao mês e até 36 meses para pagar, além de até 12 meses de carência (ou seja, durante toda a vigência do contrato efetivado em março, será cobrada essa taxa de juros promocional). A modalidade de crédito assistido conta com o apoio do Sebrae, que oferece consultoria e acompanhamento empresarial para as empresas tomadoras do crédito.



Já na linha de capital de giro Crédito Especial Empresa, as empreendedoras contam com taxas a partir de 1,44% ao mês e prazo de até 24 meses para pagar (ou seja, durante toda a vigência do contrato efetivado em março, será cobrada essa taxa de juros promocional).



Para as grandes empresas, o capital de giro pode ser contratado em março pelo valor mínimo de R$ 1 milhão em até 48 meses, com taxa a partir de CDI + 0,16% ao mês e carência de até 12 meses, durante toda a vigência do contrato.



As sócias majoritárias ou dirigentes mulheres de grandes empresas contam ainda com uma linha de crédito para investimento, com valor mínimo de R$ 100 mil, prazo de pagamento de até 60 meses e carência de até 12 meses. Esse crédito possui taxas a partir de CDI + 0,15% ao mês, durante toda a vigência do contrato.

As empresas MEI Mulher que atingirem o faturamento de R$ 100 por mês terão isenção no aluguel da maquininha continuamente, desde que esse faturamento mínimo seja atingido todo mês. O banco ressalta que o faturamento mínimo exigido aos demais MEI para obtenção desse benefício é de R$ 1 mil por mês.



As micro e pequenas empresas com quadro societário majoritariamente feminino que atingirem o faturamento de R$ 10 mil por mês terão a isenção de aluguel de uma maquininha continuamente, desde que o faturamento mínimo seja atingido todo mês. Oportuno destacar que o faturamento mínimo exigido para obtenção desse benefício para as demais empresas é de R$ 20 mil por mês.

Seguro

As mulheres podem adquirir o Seguro Vida Mulher a partir de R$ 14,87, com as seguintes coberturas:



- Diagnóstico de câncer de mama, útero e ovários;

- Morte por causas naturais ou acidentais;

- Invalidez permanente total ou parcial por acidente;

- Cobertura opcional para cônjuge/companheiro(a).

As adquirentes contam, ainda, com os benefícios: orientação nutricional; assistência farmácia; check-up lar; e assistência funeral familiar. Para o mês de março, foi incluído o benefício de consultas médicas eletivas, bem como exames laboratoriais e de imagem em rede particular, com preços reduzidos.

Outros produtos

Na Previdência Mulher, o banco possibilita o planejamento da aposentadoria ou de um projeto futuro, com pagamentos a partir de R$ 35 mensais ou pagamento único, de R$ 1 mil. O produto permite também que seja solicitada a suspensão do pagamento, no caso de algum imprevisto. Recuperada a condição financeira, a cliente pode retomar as contribuições.



A Previdência Mulher cobre: pecúlio, gravidez premiada (em caso de gestação múltipla concebida naturalmente) e prevenção ginecológica anual.