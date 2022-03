Código 0303 aparecerá no início do número de qualquer ligação que vise a ofertar produtos ou serviços - Tânia Rêgo/Agência Brasil

Código 0303 aparecerá no início do número de qualquer ligação que vise a ofertar produtos ou serviçosTânia Rêgo/Agência Brasil

Publicado 10/03/2022 09:53 | Atualizado 10/03/2022 11:02

Nesta quinta-feira, 10, as chamadas de telemarketing realizadas de números celulares precisam começar com os dígitos 0303. A medida faz parte da norma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que obriga a identificação das chamadas. A Anatel deu 90 dias para as empresas se adequarem à nova regra.

A mudança tem o objetivo de ajudar os usuários a identificarem facilmente esse tipo de ligação e decidir se vão aceitar a chamada. O código aparecerá no início do número de qualquer ligação que vise ofertar produtos ou serviços. As mudanças valem apenas para as prestadoras de telefonia móvel.

No caso das operadoras de telefonia fixa, a Anatel estabeleceu o prazo de 180 dias que ainda está contando. Com isso, a medida vai valer a partir de junho. Telemarketing ativo, cabe esclarecer, é a prática de oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas, previamente gravadas ou não.

O código 0303 será de uso exclusivo e obrigatório para atividades de telemarketing ativo (que é quando há oferta de produtos ou serviços por meio de ligações ou mensagens telefônicas) e as redes de telecomunicações deverão permitir a identificação clara, no visor do aparelho do usuário, desse número.

Além disso, as operadoras deverão realizar o bloqueio preventivo de chamadas originadas de telemarketing ativo a pedido do consumidor. Também caberá às teles empregar os meios tecnológicos necessários para coibir o uso fora das regras estabelecidas pela Anatel.