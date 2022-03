Apesar da data ser uma grande oportunidade para o comércio, o cenário econômico pede cautela dos consumidores - Divulgação/Barra Shopping

Publicado 14/03/2022 18:35 | Atualizado 14/03/2022 20:52

O Dia do Consumidor é celebrado nesta terça-feira, 15, mas para o comércio varejista, a data é muito mais extensa do que isso. Até o fim deste mês, várias lojas oferecem promoções para diversos produtos e serviços, o que deve aquecer o setor. Segundo pesquisa realizada pela plataforma de comércio eletrônico Shopee, cerca de 68% dos consumidores devem comprar pela primeira vez em 2022 motivados pela busca por itens mais baratos, e 28% por produtos de necessidades básicas em promoção, como celulares e roupas.

Apesar da data ser uma grande oportunidade para o comércio, o cenário econômico pede cautela dos consumidores. “Em alguns meses entraremos na corrida eleitoral, que irá impactar diretamente a economia, novamente. É importante gastar com moderação e evitar dívidas de longo prazo”, alerta o especialista em gestão comercial e vendas, Marcelo Reis.

O comércio vai seguir a tendência dos últimos anos e disponibilizar ofertas também nos meios digitais, após o crescimento com a chegada da pandemia do coronavírus. No entanto, o cliente precisa ter cuidado para não cair em golpes. “É sempre importante estar atento a promoções que estão muito longe da realidade”, lembra Reis.

Joyce Lira, especialista em direito do consumidor e professora da Universidade Veiga de Almeida (UVA), lembra que o Código de Defesa do Consumidor garante o direito a arrependimento, garantia, trocas e devoluções. Para evitar que os clientes caiam em fraudes, ela recomenda uma série de cuidados nas compras online.

O primeiro deles é verificar o domínio e a URL, localizador uniforme de recursos, para verificar que o site visitado é o oficial da loja. Depois disso, o cliente também precisa procurar pela sigla HTTPS e pelo símbolo de cadeado antes do endereço eletrônico. Isso garante que a página oferece proteção aos dados disponibilizados.

Joyce também recomenda que o consumidor procure por selos de segurança e consulte o nome da loja no Reclame Aqui. Essa consulta também deve ser feita nos sites dos Tribunais de Justiça para que seja possível descobrir possíveis processos contra a empresa.

Além disso, é preciso conferir a idade do domínio no Whois, usar o Posso Confiar e verificar se o site apresenta as informações obrigatórias por lei, como o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ, a razão social da empresa, endereço da sede, telefone, email ou formulário para contato. Todas essas informações devem estar no topo ou no rodapé da página. Caso não estejam, é um indício de que a loja não é confiável.

Joyce recomenda ainda que os clientes examinem a política de troca e devolução da loja e chequem as formas de pagamento disponíveis.

Na seleção de ofertas do Dia do Consumidor preparadas pelo O DIA, o cliente pode aproveitar os descontos da data sem perigo. Confira as ofertas!

Shoppings

No feirão do Bangu Shopping, as pessoas poderão participar da roleta da sorte, que vai distribuir descontos para compras em lojas de diversos segmentos, como Hering, Peahi, Óticas Carol, Constance, entre outras, além de ingressos para o cinema.

Além disso, o estabelecimento vai oferecer descontos exclusivos em eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, incluindo celulares e smartphones, acessórios. Entre algumas das promoções estão o aspirador de água e pó Electrolux, por apenas R$ 319 e a batedeira ultra Mondial três velocidades, por 79,90 à vista, ambos nas Casas Bahia.

Já na Cellairis, a caixa bluetooth X500 sai por R$152,91. Quem precisa comprar um ar condicionado poderá aproveitar o da marca Springer 7500 BTUs que sairá por R$1.199, no Ponto. Na Soutech, o hoverboard modelo 2022 com led e bluetooth para escutar músicas poderá ser comprado por R$1.350 parcelado ou R$1.250 à vista. A data também será marcada pelo lançamento exclusivo do Moto G41, que sairá por apenas R$1.999 no quiosque da Motorola.

Até 20 de março, o cliente que gastar R$ 200 ou mais em compras no Carioca Shopping ganhará um brinde da Kopenhagen, uma Língua de Gato de 85g. Além disso, o consumidor terá a chance de girar a roleta premiada e concorrer ao brinde em dobro, voucher de estacionamento e ingresso para o Circo Montreal. A troca será efetuada no stand da campanha, localizado na Praça de Eventos, no 1º piso.

No Caxias Shopping, DJs vão agitar os sets especiais na portaria principal e personagens animados passearão pelo espaço para promover os itens com descontos. Além disso, as lojas serão decoradas especialmente para o feirão e vão destacar os principais descontos já nas suas portas.

Entre as ofertas exclusivas, os destaques são a Smart TV 32 LG, por R$ 1.499,99, na Casa & Vídeo, o Galaxy S20 FE 128gb, por R$2.699, e a caixa de som Y-move por R$ 499, ambos na Yell Mobile. No Ponto, o smartphone Motorola e6i sai por R$764, e o fone bluetooth, por R$199,90, na Super Celular.

No Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, o feirão acontece no 1º piso e conta com a participação das lojas Cellairis, Multicoisas, Samsung, Casas Bahia e Americanas. No evento, os clientes poderão escolher se desejam retirar o produto adquirido no próprio estande de vendas ou na loja física.

No Shopping Grande Rio, em São João de Meriti, as marcas confirmadas no evento são Ponto Frio, Casas Bahia, Magazine Luiza, Polishop, Lojas Americanas e Casa & Vídeo. Os descontos são para produtos exclusivos de cada estabelecimento, como geladeiras, fogões e computadores.

Entre as oportunidades, os consumidores poderão avaliar os itens e promoções em ilhas montadas próximas às lojas e na Portaria B do Shopping. Para ajudar os clientes, um apresentador será o condutor do evento e irá destacar as melhores promoções de cada espaço. Quem for à feira também deve ficar atento às redes sociais e de olho nas postagens de influenciadores, que vão selecionar artigos exclusivos com descontos.

Na Polishop, entre os produtos em destaque está a airfreyer Philips Walita por R$ 999,96; o massageador Spin Doctor Be Emotion, de por R$ 299,88 e o secador Avocado 3D, por R$ 499,80, que dá direito a uma prancha alisadora Avocado.

No Recreio Shopping, no Recreio dos Bandeirantes, os produtos chegam a 70% de desconto nas lojas participantes do feirão: Americanas Express, Casa e Vídeo e Casas Bahia.

Já no São Gonçalo Shopping, as lojas vão oferecer descontos especiais em eletrodomésticos, dispositivos móveis e em diversos produtos eletrônicos, como televisão, smartphones, geladeiras, entre outros. Os estabelecimentos que participarão da ação promocional são: Casas Bahia, Ponto, Tubarão, Magazine Luiza, Casa & Vídeo e Lojas Americanas. Todas as lojas estão localizadas no 2º piso, exceto a Americanas, que fica no 1º piso.

Entre os dias 14 e 18, o Shopping Tijuca vai oferecer frete grátis e notas fiscais com pontuação em dobro no programa de relacionamento.

O NorteShopping vai oferecer frete grátis nas compras feitas pelo aplicativo e pela assistente de compras do WhatsApp 21 96866-5978 entre os dias 14 e 20. O centro comercial terá outras ofertas que podem ser conferidas no aplicativo e no site do estabelecimento. Com isso, produtos das marcas Chilli Beans, Empório do Aço, Puket e Taco terão promoções especiais.

Entre os destaques estão o óculos solar feminino por R$ 170, óculos solar masculino polarizado por R$ 280 e relógio coleção exclusiva Harry Potter por R$ 399, todos produtos da Chilli Beans.

Já entre os itens do Empório do Aço estão o escapulário em aço de diversas imagens por R$ 59 e par de aliança de tungstênio por R$ 499.

Na loja Puket, o destaque é a camisola eco unicórnio (kids, teen e adulto) por R$ 79 e biquini kids Rainbow Cisne por 139. A Taco, por sua vez, oferecerá shorts lisos e estampados por R$ 49,90 e bermuda cargo por R$ 139,90.

Já a Via Mia, terá tênis monocolar por R$ 231,92, bolsa de praia transparente por R$ 269,90 e rasteira de tira por R$ 39,95.

A partir desta terça-feira, 15, até o dia 31 de março, o Shopping Park Jacarepaguá vai sortear vales-presentes de R$ 100 mil e um carro 0km.

Lojas

A Semana do Consumidor também vai atender os apaixonados por leitura. Entre segunda-feira, 14, e domingo, 20, a editora Colli Books vai oferecer 25% de desconto e frete fixo para todo o Brasil. Para aproveitar a oportunidade, os interessados deverão acessar o site da editora na data da promoção e inserir o cupom de desconto ‘SemanaDoConsumidorComAColli25’.

Na Amazon, até o dia 15 de março, livros de grandes editoras como Companhia das Letras, Editora Ciranda Cultural, Panini e Intrínseca, terão até 60% de desconto. Já os e-books terão abatimento de até 70%. Os pagamentos podem ser feitos por Pix, cartões pré-pagos, boletos bancários e parcelados em até dez vezes sem juros com cartões de todas as bandeiras nacionais e internacionais. No caso de produtos da marca, como Kindles, é possível dividir em até 12 vezes.

Quem fizer sua primeira compra no site ou no aplicativo, vai ganhar frete grátis, mas a promoção só é válida para produtos enviados pela empresa. Os membros Prime, além do frete grátis, têm garantia de envio rápido para todo o Brasil em compras de vários itens elegíveis, sem necessidade de valor mínimo. Os demais clientes contam com entrega gratuita nas compras acima de R 99 em livros e acima de R 149 nos produtos enviados pela Amazon.

Para facilitar a busca e escolha dos produtos, a Amazon recomenda que os clientes usem filtros de preço, de categoria de produto, de faixa de desconto e de avaliação média de clientes.

No Amazon App, disponível gratuitamente para iOS e Android, os clientes podem ativar as notificações para saber quando começam as ofertas de seu interesse e comprar a qualquer hora, em qualquer lugar.

A Fast Shop terá promoções em diversos serviços, que inclui suporte técnico, garantia e instalação para algumas categorias, além de até 45% de desconto em diversas categorias de produtos. Os clientes do Fast Prime, programa de relacionamento da Fast Shop, também contarão com condições especiais e frete grátis.

Quem pagar pelo Pix terá acesso ao Samsung Galaxy A12 azul, por R$ 969,00, Galaxy S21, por R$ 3.599,10, E-reader Amazon Kindle 10ª geração, por R$ 309, Samsung Smart Tv UHD 4K 43’, por R$ 2.449, caixa de som portátil JBL Go3 BLK com bluetooth, por R$ 239, e micro-ondas Eletrolux de 27 litros e função tira odor por R$ 689. Com pagamento à vista, o cliente também pode aproveitar um soundbar Samsung com 2.1 canais e 320W por R$ 1.299.

Já a Shop Time terá descontos de até 70% e frete grátis para a região Sudeste até domingo, 20. Além disso, os consumidores ainda poderão desfrutar do cupom exclusivo SHOP10, que dá 10% de desconto nas compras, e até 20% de cashback com o super app Ame Digital. As ofertas acontecem em diversas áreas do site e do aplicativo da marca.

Em tecnologia, a marca oferece descontos para celulares e notebooks. Já para os itens do lar, os clientes podem encontrar utilidades domésticas das marcas próprias Fun Kitchen, de produtos de cozinha com até 30% de desconto, e itens de cama, mesa e banho da Casa&Conforto com até 60% de desconto.

Com os descontos, o liquidificador Fun Kitchen 220V sai por R$ 89,00 e o jogo de cama unicolor rosa 5 peças Casa & Conforto By Buddemeyer, por R$ 99,00. No site da loja, o cliente pode encontrar mais promoções.

A Semana do Consumidor Americanas, que acontece até quarta-feira, 16, traz o conceito “Milhões de produtos na semana do consumidor? Relaxa, na Americanas você acha”. A campanha contará com milhares de itens com até 80% de desconto, além de até 50% de cashback em compras pagas com Ame Digital, cupons de descontos exclusivos e frete grátis para produtos vendidos e entregues pelo aplicativo Americanas. A promoção não é válida para a Região Norte.

Já o Submarino promove a campanha “Semana do Consumidor: meu momento!”, estrelada pelo ator e humorista Rafael Portugal. Até o dia 16, a marca apresentará milhares ofertas em todo o aplicativo e site, com até 60% de desconto em produtos selecionados e 10% de abatimento em cupons.

A C&A vai aproveitar a data para oferecer uma combinação de moda e tecnologia aos seus clientes. Com a campanha “Semana Muito Eu C&A”, as pessoas que comprarem um celular nas lojas físicas da empresa poderão escolher um acessório de graça. A varejista também vai vender algumas marcas de relógios por apenas R$ 199,90. Além disso, os consumidores poderão comprar dois óculos de sol a partir de R$ 99,90.

Já nas lojas virtuais, o cliente terá 10% de desconto em games e aparelhos eletrônicos comprados à vista. Tudo isso com frete grátis e a possibilidade de parcelar em dez vezes no C&A Pay. Tanto as ofertas dos estabelecimentos físicos quanto do e-commerce são válidas até domingo, 20.

Também na área da beleza, a Ricca oferece até segunda-feira, 21, descontos de até 20% de acordo com a quantidade de produtos adquiridos nas lojas virtuais . O cliente que comprar três itens ganha abatimento de 10%, na compra de seis, o consumidor leva 15% de desconto e no consumo de sete produtos ou mais, a redução é 20% no preço total. Os kits Ricca também garantem até 20% de desconto. A promoção não é cumulativa e não é válida para a escova flex.

Assim como a Ricca, a Vertix Professional oferece descontos progressivos até o dia 21. A compra de três itens dá direito a 10%, o consumo de seis resulta em 15% de abatimento e sete itens ou mais em 20%. A empresa também oferece 15% de desconto para a linha de elétricos, como o modelador de cabelo profissional X330 Vertix que sai por R$ 176. Já os kits da marca dão direito a 20% de abatimento.

Já a marca de esmaltes Dailus vai oferecer 70% de desconto no Dia do Consumidor, nesta terça-feira, 15. Depois disso, até o dia 25, os descontos variam de 5% a 50% em itens selecionados. Com isso, o kit completo da coleção ‘Oxe Minha Gente’, colaboração da Dailus com a atriz e influenciadora Gkay, estará com 25% de desconto. A base líquida ultra cobertura e o blush também terão abatimento de 10%.

O pó iluminador Solto sai terá 20% de desconto, enquanto o batom líquido matte nude terá 10%. Na página da Dailus, o cliente pode encontrar mais ofertas.

Uma das empresas que também preparou ofertas para a Semana do Consumidor é a Oficina 021, marca carioca que comercializa presentes e itens de decoração criativa. Até o domingo, 20, todos os produtos da loja online terão descontos de 20% e frete fixo para todo o país. Com isso, as luminárias de led Corcovado, Pão de Açúcar, Dois Irmãos, Maracanã, bicicleta, coração, profissões e signos saem por R$ 143,92.

A miniatura para montar em diferentes formatos, como avião, Pão de Açúcar, bicicleta e dinossauro, sai por apenas R$ 23,92. Para quem está precisando se organizar melhor, o calendário de mesa a R$ 95,92 será uma excelente ajuda. A loja também oferta jogo da velha 3D por R$ 103,92, suporte para celular por R$ 39,92, ecobag por R$ 39,92 e almofada Nossa Senhora Aparecida por R$ 95,92.

As compras na loja podem ser divididas em até quatro vezes no cartão de crédito, Visa ou MasterCard, com parcelas mínimas de R$ 30.

Para quem não abre mão de um bom vinho, a Evino garante opções suficientes para abastecer a adega. Até o fim de março, mais de 400 rótulos e 20 lançamentos terão até 70% de desconto e frete grátis durante quatro dias para algumas regiões do Brasil.

A cada semana, serão disponibilizados 120 vinhos, que dão direito a cashback e prêmios. Para cada produto adquirido com o mesmo email, o consumidor ganha 5% do valor pago para aproveitar a partir do dia seguinte até 30 de abril. Quem acumular compras a partir de R$1.500,00 ganhará prêmios disponíveis para resgate até 30 de abril.

O cliente que consumir entre R$ 1.500 e R$ 1.999,99 recebe um kit Punta Negra Tradición com uma reserva Tradición Malbec e uma Tradición Cabernet Sauvignon.

Já para aqueles que gastarem entre R$ 2.000,00 e R$ 2.999,99, a recompensa é um kit Maturo com um Chianti, um Primitivo e um Montepulciano d’Abruzzo.

Nas compras a partir de R$ 3.000,00, o cliente ganha um champagne Piper-Heidsieck Jacket Lifestyle Cuvée Brut.

Também no setor de alimentos, o Churrasqueto Lareira Original fará a promoção “Galeto em Dobro”, para pedidos no delivery. Ao comprar um galeto completo, com arroz, batatas fritas crocantes, farofa e molho, o cliente ganha um segundo na modalidade simples.

A semana do Consumidor também terá descontos para os animais de estimação, casa e jardim. Isso porque a Cobasi preparou uma série de ofertas para seus clientes fidelizados. Os descontos chegam a até 50% e estarão disponíveis entre os domingo, 20. As ofertas estão disponíveis nas 150 lojas da marca, no site e no aplicativo. A funcionalidade meu desconto, do aplicativo da Cobasi, também terá promoções especiais, que devem ser ativadas na plataforma para que seja possível o resgate nas lojas físicas ou nos canais online.

No segmento de educação, a Kroton, vertical B2C da Cogna Educação, vai oferecer desconto de 15% na mensalidade dos seus mais de 250 cursos de graduação da edtech Ampli, além de ofertas de até 50% nos planos do Stoodi, edtech de cursinho 100% digital preparatório para o Enem e vestibular. Essa é a oportunidade para quem busca se profissionalizar com uma formação superior ou se preparar para prestar vestibular ainda neste ano.

Para quem busca uma experiência acadêmica 100% digital, a Ampli oferece mais de 250 cursos de graduação, ligados às profissões do futuro. Semanalmente novas turmas são formadas e o aplicativo da edtech permite estudar pelo celular, consumindo o mínimo de dados, oferecendo mais flexibilidade para estudar quando, como e onde quiser. Os interessados devem acessar o site e usar o cupom de desconto: AMPLI15C.

A edtech Stoodi, cursinho digital preparatório para o (ENEM) e pré-vestibular da Kroton, oferece descontos de até 50% nos planos de estudos a partir do dia 14 até 30 de março. Para o StoodiMed -- cursinho focado no vestibular de medicina -- os descontos chegam a 38%. Todos os detalhes estão no site.

Serviços

A fintech Flexpag vai conceder descontos de até 20% no pagamento parcelado com cartão de crédito das despesas de casa, como água, luz e gás. Até sexta-feira, 18, os interessados poderão acessar o site da Flexpag e agência virtual da concessionária para ter acesso ao desconto na taxa de serviço.

“De duas a 12 parcelas, os clientes ganharão 10% de desconto nas taxas de serviços, já de 13 a 24 parcelas, o abatimento chegará a 20%”, Aloísio Neto, gerente comercial da Flexpag. A campanha vai acontecer na web e também no Pos-maquinas de cartão de crédito.

O público-alvo são os consumidores das empresas Light, Enel Ceará, Enel São Paulo, Compesa, Caern, Embasa, Certaja, Energisa Acre, Energisa Paraíba, Energisa Borborema, Energisa Mato Grosso, Energisa Mato Grosso do Sul, Energisa Minas Gerais, Energisa Rio de Janeiro, Energisa Rondônia, Energisa Sergipe, Energisa Tocantins, Energisa Sul e Sudeste, Neoenergia Pernambuco, Neoenergia Cosern, Neoenergia Elektro e Neoenergia Coelba.

No setor de turismo, a Viação Águia Branca dará desconto de 30% durante três dias para mais de 700 destinos nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Alagoas e Recife. A promoção é válida apenas para compras realizadas no site da companhia entre os dias terça, 15, e quinta-feira, 17. Já os embarques devem ser feitos entre os dias 20 de março e 13 de abril.

Para ter direito a oferta, o cliente deve usar o código ABCONSUMIDOR no momento do pagamento. A expectativa é de que as vendas aumentem em 200% em relação a 2021.

Já a ClickBus dará descontos de até 90% em passagens compradas no site ou no app da empresa. O cliente poderá escolher seu destino entre várias opções no país e embarcar de quinta a domingo, no período de 25 de março a 30 de abril.

A ClickBus, que teve um aumento recorde de 140% nas vendas em fevereiro, mesmo com o cancelamento do Carnaval em diversas cidades e capitais, espera aproveitar o período para mostrar aos clientes a modernização do transporte rodoviário.

“Para esta semana, além de termos passagens com preços super baixos, queremos mostrar o modal rodoviário tem se modernizado, o que também tem atraído cada vez mais o público com opções de ônibus mais luxuosos e com comodidades como wi-fi e o leito”, ressalta Phillip Klien, CEO da ClickBus.

Os próximos dias também vão trazer grandes oportunidades para quem sonha em aprender uma nova língua. O curso de idiomas Brasas vai oferecer 30% de desconto na primeira mensalidade das pessoas que se matricularem entre segunda-feira, 14, e sábado, 19, em uma das unidades do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Niterói ou Duque de Caxias. A escola de idiomas também dará o primeiro livro ao aluno.

Já a academia Lifefit Barra da Tijuca oferece matrícula grátis e primeira mensalidade a apenas R$ 49,00 para quem contratar o serviço entre os dias 14 e 18. A unidade fica na Av. das Américas, n° 10.200.

Depois da compra

De acordo com a Lei 8.078, conhecida como Código de Defesa do Consumidor, o cliente pode desistir do contrato, no prazo de sete dias a partir da assinatura do contrato ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

“Segundo o Código, se o consumidor exercitar o direito de arrependimento, os valores eventualmente pagos, durante o prazo de reflexão serão devolvidos, de imediato, monetariamente atualizados”, ressalta Joyce Lira, professora de Direito da UVA e ex-juiza leiga.

Os consumidores também têm direito a troca ou devolução quando o produto comprado apresentar vícios de qualidade ou quantidade que os tornem inapropriados ao consumo ou diminuam seu valor. O prazo para resolução do problema é de 30 dias. Se o problema não for resolvido dentro desse limite de tempo, o cliente tem pode escolher a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, ou a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço.

Outro direito previsto em lei é a garantia legal. O consumidor tem 30 dias para reclamar de problemas com o serviço ou produto se ele não for durável, como no caso dos alimentos, ou 90 dias se for durável, como uma geladeira, a partir do recebimento da compra. “No caso de um vício oculto, ou seja, aquele defeito que só se mostra depois de um certo tempo de uso, o prazo começa a contar a partir do momento em que o defeito é constatado”, finaliza Joyce.