Publicado 11/03/2022 16:34

Rio - A Receita Federal recebeu até esta sexta-feira, 11, mais de 2,2 milhões declarações do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2022. No Rio de Janeiro, já foram recebidos 190.686 documentos.



O prazo para entrega terminará às 23h59, horário de Brasília, do dia 29 de abril. A expectativa da Receita Federal é de que 34,1 millhões de declarações sejam enviadas até o final do prazo, sendo 3,3 milhões no Rio de Janeiro.

A declaração pode ser feita: pelo computador, por meio do Programa Gerador da Declaração, disponível no site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/download/pgd/dirpf) ou também, pelo computador, mas pelo serviço "Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)" do Centro Virtual de Atendimento (e-CAC) da RFB, disponível no site da Receita Federal

(https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/canais_atendimento/atendimento-virtual) ou pelos dispositivos móveis, tais como tablets e smartphones, mediante acesso ao aplicativo "Meu Imposto de Renda", o qual encontra-se disponível nas lojas de aplicativos Google Play, para o sistema operacional Android, e App Store, para o sistema operacional iOS.



A declaração pré-preenchida, que estará disponível a partir de 15 de março, poderá ser utilizada por todos os contribuintes que possuam conta gov.br nos níveis ouro ou prata ,nas três formas de preenchimento mencionadas acima.



Mais informações sobre a Declaração do Imposto de Renda 2022 estão disponíveis na página "Meu Imposto de Renda" no site da Receita Federal (https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/meu-imposto-de-renda). O link para a coletiva de imprensa que apresentou as regras do IRPF 2022 está disponível no canal do Ministério da Economia no YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=n-QwD6pwlfc).