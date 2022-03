Confira as ofertas das redes de supermercados no Rio - Divulgação

Publicado 12/03/2022 16:15

Rio - Apesar da flexibilização dos protocolos sanitários, muitos brasileiros que adquiriram e mudaram seus hábitos de higiene, tanto em casa quanto fora dela, continuam com as medidas de segurança e prevenção à Covid-19. Pensando nisso, durante o mês de março alguns supermercados anunciaram promoções na semana da limpeza com descontos de até 50%. A rede Supermarket anunciou ofertas do setor em mais de 120 lojas da Rede, em todo o estado do Rio. Os supermercados da rede Mundial também divulgou promoções em um vasto catálogo no seu “Festival de Limpeza”. Confira:

De acordo com os dados da Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Higiene, Limpeza e Saneantes de Uso Doméstico e de Uso Profissional (Abipla), estima-se um crescimento de 3% no consumo dos produtos de limpeza para este ano.

A rede Supermarket anunciou as ofertas de produtos como Downy – 450/500ml – (R$ 6,99); Kit Cloro Ativo UAU 500ml – (R$ 9,98); Detergente Ypê 500ml – (R$ 1,79); Lava Roupa líquido Ariel 3L – (R$ 27,98); Lava Roupa Tixan ou Surf, em pó, 1,6Kg – (R$ 9,98) e Papel Higiênico Carinho Premium ou Carinho Select, leve 12, pague 11 – (R$ 8,98).



As 120 lojas estão distribuídas nas seguintes regiões: Cidade do Rio de Janeiro (Zonas Norte, Sul, Oeste e Centro), Região Metropolitana (Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Tanguá, Rio Bonito, Tanguá), Baixada Fluminense (Caxias, Nova Iguaçu, Japeri, Belford Roxo, São João de Meriti, Mesquita, Nilópolis, Queimados, Magé), Baixadas Litorâneas/ Região dos Lagos (Araruama, Cabo Frio, Saquarema, São Pedro da Aldeia), Região Serrana (Petrópolis), Médio Vale do Paraíba Fluminense (Barra Mansa, Pinheiral, Resende, Valença, Volta Redonda) e Norte Fluminense (Macaé).

Já nas redes dos supermercados Mundial, divulgou ofertas válidas até o dia 17 de março, sendo elas: O limpador desengordurante Veja limão refil c/ 2 de 400ml por R$ 9,98. Com 30% de desconto no segundo refil, o Lava-Roupas Líquido OMO Lavagem Perfeita Refil 900ml por R$ 8,99. O Tira-Manchas em Pó Multiuso Vanish Poder O2 c/ 2 de 450g por R$ 27,90. Com descontos de 50% no Vanish White.

Além do desinfetante Pinho Sol Original 1,7L por R$ 10,90, o amaciante de roupas Comfort Concentrado Vários Tipos 500ml por R$ 6,99, Esponja Multiúso 4 unidades por R$ 4,79, o pano Toalex 50 unidades por R$ 9,38, o desinfetante Lysol Aerossol 360ml/369ml por R$ 13,98 cada. O cloro em Gel Vim Aditivado 700ml por R$ 8,98 cada, com 50% de desconto na segunda unidade, e o Limpa-Vidros, Limpador p/ Banheiro ou Desengordurante MR. Músculo Refil 400ml por R$ 6,99.