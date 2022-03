Construção - Agência Brasil

Construção - Agência Brasil

Publicado 12/03/2022 13:32

Rio - O estado do Rio de Janeiro voltou a apresentar saldo positivo nas contratações em janeiro, com mais 1.699 vagas de empregos formais, após apresentar recuo no final de 2021. Entre as grandes atividades econômicas estão serviços, com 5.920, indústria e construção, com 5.162, e a agropecuária com 105 contribuíram para o saldo positivo no estado. A análise da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) apontou que a construção civil fluminense iniciou o ano com o segundo maior número de novas vagas do país.

Em janeiro último, no setor industrial, o grande destaque ficou por conta da construção civil, com 4.015 vagas, seguido do setor de serviços. Nesse segmento, os maiores volumes de contratações ocorreram em “Serviços de Catering, Bufê e Outros Serviços de Comida Preparada”, mais 1.468 postos, e “Atividades de Associações de Defesa de Direitos Sociais”, com 889 vagas.

Já o comércio foi o único setor a registrar saldo negativo no mês, fortemente influenciado pelo encerramento das vagas temporárias de final de ano, com menos 9.488.



O estado do Rio foi o segundo maior saldo entre os estados e registrou o maior saldo mensal de contratações da série histórica do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), iniciada em 2020. Por outro lado, no setor de comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios, com menos 3.342, foi a principal influência para o saldo negativo no mês.



“Historicamente o mês de janeiro gera menos contratações e, por conta, da sazonalidade do fim de ano, mais demissões. Ainda assim, o início do ano surpreendeu positivamente com o espalhamento da Construção Civil por mais da metade dos municípios fluminenses. O dinamismo do setor está em linha com o que a federação defende em seu programa Rio Canteiro de Obras, com 22 ações em diversas regiões do estado”, destaca o presidente do Conselho Empresarial de Economia da Firjan, Rodrigo Santiago.



Entre os municípios do estado, o desempenho não foi homogêneo: 40 dos 92 municípios apresentaram saldo positivo em janeiro, com destaque para a Capital (+3,5 mil), Araruama (+1,0 mil) e Arraial do Cabo (+376). Por outro lado, alguns municípios do Grande Rio apresentaram os maiores saldos negativos no mês: Magé

(-669), Nova Iguaçu (-604), São Gonçalo (-536) e Niterói (-311).



Entretanto, no setor industrial (incluindo a Construção Civil), o cenário de contratações foi mais disseminado pelo estado, com 58 municípios registrando saldo positivo em janeiro. A capital (+1.871) e Araruama (+921) também lideram nesse recorte, mas Niterói (+686) e Duque de Caxias (+505) também aparecem em destaque na abertura de vagas de trabalho industriais no início de 2022.



Plataforma Retratos Regionais



A plataforma Retratos Regionais da Firjan tem como base o saldo de empregos formais disponibilizados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Em painel setorial são disponibilizados dados específicos dos setores industriais.



Em painel regional, que também permite a busca por município, é apresentado o cenário geral de empregos, incluindo todos os grandes setores. A plataforma pode ser acessada através deste link: https://bit.ly/2WunK6l.