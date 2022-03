Secretário de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Alan Turnovsky, comentou sobre a reunião que teve com governador Claúdio Castro - Reprodução vídeo

Publicado 11/03/2022 21:48 | Atualizado 11/03/2022 21:48

Rio - Após a presidente do Sindicato de Policiais Civis do Estado do Rio de Janeiro (Sindpol/RJ), Marcia Bezerra, se reunir com o secretário de Polícia Civil, Alan Turnovsky, no prédio da Secretaria de Polícia Civil, no Centro do Rio, o responsável pela pasta confirmou que o governador do Rio, Claúdio Castro, assinou a proposta para atualização da Gratificação de Habilitação Profissional (GHP).

"Me reuni com o governador Claúdio Castro hoje [ontem], no Palácio Guanabara, onde foi apresentada a proposta de atualização da nossa GHP. Em seguida, me reuni no prédio da Secretaria de Polícia Civil com todas as entidades de classe que foram unânimes em afirmar que a proposta veio nos exatos termos combinados na última reunião há 30 dias", disse Turnovsky.

O secretário de Polícia Civil disse que, na segunda e terça-feira, eles estarão na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para pedir que o projeto de lei seja pautado e aprovado até sexta-feira que vem. "Polícia Civil nós temos nosso trabalho reconhecido e valorizado. Assumimos o compromisso novamente perante a sociedade de combater o crime organizado", disse ele.

Marcia acredita que a mobilização dos policiais civis na reunião no Club Municipal, na Tijuca, na Zona Norte do Rio, que ocorreu na quarta-feira (9), onde mais de 800 policiais compareceram e mais de 400 agentes participaram da transmissão online, foi significativa e que a união mostrou para o governo o quanto a categoria é forte.

Ela lembra que, na reunião, além dos esclarecimentos do processo da questão salarial foi falado sobre outras lutas da atual gestão, que são o aumento no auxilio alimentação e no vale transporte. Márcia destacou também que o objetivo do sindicato é fazer com que todos os policiais, de variados cargos, se unam e façam parte do Sindpol.

"Precisamos trazer para a discussão representantes de todos os cargos. O objetivo geral é estarmos fazendo do Sindicato um local de participação de todos os policiais civis mostrando uma polícia forte e unida em todas as demandas da categoria", disse ela.