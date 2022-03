O Brasil é o segundo maior mercado para o Uber no mundo em número de corridas, disse Barney Harford, diretor global de operações - Luciano Belford / Agencia O Dia

Publicado 12/03/2022 11:19

Após a Petrobras anunciar o aumento dos combustíveis nas refinarias que passou a valer nesta sexta-feira, 11, com alta de 18,8% no caso da gasolina e 24,9% o diesel, os aplicativos de transporte de passageiros e entregas decidiram reajustar os preços das corridas em até 6,5% aos clientes.

A Uber informou que haverá um reajuste temporário de 6,5% nos preços, a ser aplicado nas viagens a partir da próxima semana. Segundo a empresa, o aumento visa ajudar os motoristas a lidar com o pico de alta em seus custos operacionais. Os usuários poderão conferir no app as modalidades disponíveis e o preço exato antes de pedir uma viagem.

Além disso, um pacote de medidas para ajudar a mitigar os custos dos motoristas parceiros com a mais recente alta dos combustíveis será colocado em prática. A Uber afirmou que serão investidos cerca de R$ 100 milhões no Brasil nas próximas semanas em iniciativas voltadas ao aumento nos ganhos e redução dos custos dos nossos parceiros, além de um reajuste temporário no preço das viagens.

O pacote faz parte de uma iniciativa global da empresa diante da instabilidade no cenário internacional causada pelo conflito no leste europeu, que tem pressionado custos de insumos em todo o mundo, particularmente os combustíveis.

“Sabemos que motoristas estão entre os primeiros a sentir o impacto dos preços recordes dos combustíveis, então estamos implementando essas iniciativas para ajudá-los. Esperamos que essas ações emergenciais colaborem para reduzir os impactos no dia a dia, mas continuaremos ouvindo nossos parceiros, especialmente neste momento”, afirmou Silvia Penna, diretora-geral da Uber no Brasil.

A empresa também destacou que é a única plataforma a oferecer a seus parceiros, em todo o país, a possibilidade de ter desconto no combustível. Pagando com o Cartão Uber no app abastece-aí, o motorista parceiro tem 4% de cashback em cada abastecimento. "A empresa continuará monitorando as condições do mercado nas próximas semanas para reavaliar as iniciativas", disse a Uber, em nota.

No caso da 99, a empresa anunciou que irá reajustar em 5% por quilômetro rodado no ganho do motorista de todo o país. Este acréscimo será implementado já nos próximos dias, em todas as 1,6 mil cidades onde a empresa opera no Brasil

"A 99 mantém seu compromisso em cuidar de seus parceiros, oferecendo essa compensação financeira pela nova escalada no valor dos combustíveis. O objetivo é anular o aumento anunciado para o litro da gasolina", disse em nota.

Paralelamente, a 99 afirmou que testa uma solução de subsídio para acompanhar automaticamente as flutuações dos combustíveis, tanto para cima quanto para baixo. Após os testes, o novo recurso teria o potencial de trazer ainda mais transparência e segurança aos parceiros.



"Para a 99, o motorista parceiro é o combustível que permite um transporte de qualidade, eficiente e financeiramente acessível para todos, hoje e no futuro. Por isso, sai mais uma vez na frente com esse subsídio. No ano passado, a 99 foi a primeira a anunciar um reajuste entre 10% a 25% nos ganhos de seus motoristas parceiros", informou, em nota.

Além desse reajuste, o pacote Mais Ganhos 99, com medidas como o Taxa Zero que oferece aos condutores 100% do valor das corridas em períodos e cidades específicas, além de mais ganhos com o recebimento por taxa de congestionamento, e taxa de deslocamento continuam vigentes. "Há, inclusive, casos em que é empregada a taxa negativa, ou seja, o valor repassado ao motorista é maior que o pago pelo passageiro e esta diferença é custeada pela empresa para democratizar o acesso das pessoas", disse a empresa.