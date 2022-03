Naturgy - Divulgação

Publicado 15/03/2022 13:01 | Atualizado 15/03/2022 13:19

Rio - A Justiça do Rio concedeu liminar que autoriza a Naturgy aumentar as tarifas de gás natural, que entram em vigor a partir desta quarta-feira, 16. O reajuste que deveria ter começado a valer em janeiro foi barrado por meio de deliberação da Agência Reguladora de Energia e Saneamento Básico do Estado do Rio de Janeiro (Agenersa).

Dessa forma, o reajuste vai provocar o aumento nas contas dos consumidores localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg), em média, em 7,30% para o segmento residencial (7m³/mês), 7,18% para o comercial (400 m³/mês), 1,10% para postos de GNV e de 1,40% para as indústrias (3Mm³/mês).

Já para os consumidores que moram no interior do Estado (Ceg Rio), o reajuste será de 6,36% para residências (7m³/mês), 5,70% para o comércio (400 m³/mês), 0,99% para postos de GNV e 1,23% para indústrias (3Mm³/mês).

A Naturgy informou que a correção trata-se de forma parcial diante da inflação anual. "Uma decisão judicial reconheceu o direito das concessionárias de realizarem os repasses, conforme previsto no contrato de concessão", disse a empresa.

Segundo a companhia espanhola, o reajuste se faz necessário para que a empresa honre seus custos com fornecedores, pagamento de materiais e equipamentos, dentre outros gastos que têm sofrido aumentos significativos.



No mês passado, os consumidores já sofreram com aumento nos preços do gás canalizado e do GNV, com alta de até 11%. O acréscimo para os moradores localizados na Região Metropolitana do Rio (Ceg) passou a valer, em média, 3,59% para o segmento residencial, 3,77% para o comercial e 11,60% para postos de GNV. Segundo a Agenersa, os reajustes não descumpriram decisões liminares, ainda vigentes, que determinou, a manutenção das atuais condições de fornecimento e preço do gás por parte da Petrobras.

A empresa ainda esclareceu que o último reajuste, ocorrido em fevereiro, foi decorrente do aumento do preço do gás vendido pela Petrobras para a distribuidora e acontece trimestralmente. "São custos não gerenciáveis pela Naturgy, relativos a aumento do gás natural feito pela Petrobras em âmbito nacional e, portanto, não trazem nenhum ganho para a distribuidora", informou a empresa.

No fim do ano passado, a Justiça do Rio de Janeiro derrubou o reajuste de 50% no preço do gás natural que seria implementado pela Petrobras e que passaria a valer em 1º de janeiro de 2022. Nesse caso, esse aumento ainda segue suspenso.

Procurada pelo O DIA, a Agenersa comunicou que vai cumprir a decisão da Justiça.