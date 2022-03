Ao todo, o concurso da Polícia Civil vai disponibilizar 400 vagas para diversos cargos - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 15/03/2022 19:50 | Atualizado 15/03/2022 19:59

As Comissões de Segurança e Assuntos de Polícia e a dos Servidores da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) realizam, nesta quarta-feira, 16, uma audiência para discutir a falta de pessoal e a necessidade do aumento de vagas em concurso da Polícia Civil. A reunião será no Plenário da Casa, e terá transmissão ao vivo pelo canal Alerj Digital no Youtube.



“O objetivo é fazer com que haja maior aproveitamento do maior número de candidatos aprovados na prova objetiva preliminar dos concursos de 2021 da Polícia Civil, em busca do melhor atendimento do interesse público”, justificou o presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado Delegado Carlos Augusto (PSD).

O presidente da Comissão de Servidores, deputado Rodrigo Amorim (PSL), ressaltou a necessidade de reestruturar a entidade e assegurar a credibilidade do concurso público. “Não existe Segurança Pública sem investigação e sem combate à impunidade. A Polícia Civil do Rio de Janeiro é a melhor do Brasil, mas precisa se reestruturar para os novos desafios, e para tal precisamos aprimorar os concursos, corrigir eventuais falhas e garantir para os aprovados de 2021 e de outros anos que eles serão convocados”, afirmou.



O último concurso público para a instituição foi realizado em fevereiro deste ano e disponibilizou 400 vagas. Mas a Secretaria de Estado da Polícia Civil do Rio estima que o déficit na instituição é de quatro mil policiais. Foram convidados a participar da audiência os secretários de Estado da Polícia Civil, Allan Turnowski, da Casa Civil, Nicola Miccione; de Fazenda, Nelson Rocha; e de Planejamento, José Luís Zamith.