Rio,12/08/2020 -NOVA IGUACU- ESPECIAL,CADERNO BAIXADA, humorista e skatista de Nova Iguacu que faz sucesso no instagram com piadas sobre racismo . Na foto, Vitor Andre .Foto: Cléber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

Rio,12/08/2020 -NOVA IGUACU- ESPECIAL,CADERNO BAIXADA, humorista e skatista de Nova Iguacu que faz sucesso no instagram com piadas sobre racismo . Na foto, Vitor Andre .Foto: Cléber Mendes/Agência O DiaCléber Mendes

Publicado 16/03/2022 11:33

O Ministério do Trabalho e Previdência incluiu 22 novas ocupações/titulações na Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). Entre elas, estão analista de e-commerce, técnico em agente comunitário de saúde, skatista, policial penal e somelier. Com as novas inclusões, o Brasil registra 2.269 ocupações reconhecidas pelo ministério.

O reconhecimento de uma ocupação é feito após um estudo das atividades e do perfil da categoria. São levadas em consideração informações descritas na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), demandas geradas pelo Sistema Nacional de Emprego (SINE), pelas associações e sindicatos (trabalhistas e patronais) e por profissionais autônomos. No decorrer desse processo, são realizadas entrevistas em imersão com os trabalhadores.



Os dados da CBO alimentam as bases estatísticas de trabalho e servem de subsídio para a formulação de políticas públicas de emprego. A atualização é feita levando em conta mudanças nos cenários tecnológico, cultural, econômico e social do país, que provocam alterações na dinâmica do mercado de trabalho brasileiro.



Um exemplo de ocupação que surgiu a partir dessas mudanças é o oficial de proteção de dados pessoais (DPO). A necessidade por profissionais do setor veio com a entrada em vigor no Brasil do Marco Civil da Internet e da Lei Geral de Proteção de Dados.

Veja as 22 profissões

- Analista de e-commerce



- Condutor de turismo náutico



- Controlador de acesso



- Engenheiro de energia



- Engenheiro biomédico



- Engenheiro têxtil



- Estampador de placa de identificação de veículos (PIV)



- Guarda portuário



- Greidista



- Inspetor de qualidade dimensional



- Obstetriz



- Oficial de proteção de dados (DPO)



- Operador de manutenção e recarga de extintores de incêndio



- Operador de usina de asfalto



- Perito judicial



- Policial penal



- Profissional de organização



- Skatista profissional



- Somelier



- Técnico em agente comunitário de saúde



- Tecnólogo em agronegócio



- Técnico em dependência química