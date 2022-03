Dinheiro será creditado em contas na Caixa Econômica ou no BB - Agência Brasil

Publicado 16/03/2022 18:17

Com a antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), que será anunciado nesta quinta-feira, 17, por meio do Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília, o governo prevê que o benefício seja pago em abril e maio.

A primeira parcela do 13º salário deverá ser paga em abril, enquanto a segunda em maio. Em abril, o dinheiro está previsto para ser liberado entre os dias 25 de abril e 6 de maio, para quem ganha a quantia nível salário mínimo. O cronograma se iniciará com os beneficiários com o final do Número de Identificação Social (NIS) 1 e seguirá até o último dia com final do NIS 0. Para quem ganha acima de um salário mínimo, o pagamento será entre os dias 2 e 6 de maio.

Já a segunda parcela está prevista para ser liberada entre os dias 25 de maio e 7 de junho, com início novamente para quem ganha um salário mínimo. No caso de quem ganha acima do piso nacional, o dinheiro estará nas contas entre o dia 1º e 7 de junho.

Tradicionalmente, o pagamento do 13º para os aposentados e pensionistas do INSS é liberado nos meses de agosto e novembro.

Para quem deseja consultar benefícios do INSS, é possível verificar pelo site ou app Meu INSS ou pela central 135. Pela última opção, ao ligar, o segurado deve informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais. O atendimento da Central de Atendimento está disponível de segunda a sábado, no horário de 7h às 22h.

No site, o segurado pode acessar o Meu INSS. É necessário fazer o login, clicar no serviço de "Extrato de Pagamento" e ter acesso ao extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício. No aplicativo, é preciso ter celular disponível para Android e iOS. O caminho segue o mesmo adotado pelo portal.

FGTS

Além do 13º salário, o governo lançará também nesta quinta-feira uma nova rodada da liberação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). O governo também anunciará um programa de microcrédito digital e ampliação de empréstimos consignados. A margem está em 35% e deve chegar a 40%.

Com medidas preparadas pelo ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, o pacote será chamado de Programa de Renda e Oportunidade e deverá injetar R$ 165 bilhões na economia em ano eleitoral. O responsável pela pasta deverá anunciar antes da sua saída do governo para concorrer ao governo do Rio Grande do Sul. O decreto deverá será assinado pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) até o final desta semana.

No caso do 13º salário aos aposentados e pensionistas, a previsão é que a primeira parcela seja liberada na folha de abril, enquanto a segunda em maio, totalizando quase R$ 56 bilhões e atendendo 31 milhões de segurados. A medida deve seguir o mesmo modelo adotado pelo governo federal em meio à pandemia do coronavírus, quando liberou as parcelas em 2020 e 2021 como forma de amenizar a crise provocada pelo vírus e o estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública. Os recursos já haviam sido previstos no Orçamento da União.

No caso do FGTS, o governo deverá liberar saque no valor de até R$ 1 mil. Pelo menos R$ 30 bilhões poderão ser resgatados para 40 milhões de trabalhadores. A medida também foi adotada pelo governo federal como enfrentamento à crise gerada pela pandemia da covid-19.

Em 2020, a Medida Provisória autorizou o Saque Emergencial do fundo pelos trabalhadores que possuíam conta vinculada com saldo. O valor do saque foi de até R$1.045,00 por trabalhador, salário mínimo da época, observado o calendário de pagamento divulgado pela Caixa Econômica. Com essa nova leva, o banco deve iniciar o pagamento ainda neste mês.

Assim como naquele ano, a instituição deverá elaborar um cronograma de pagamento baseado no mês de nascimento dos beneficiários, começando pelo mês de janeiro. O pagamento deverá ocorrer todo pelo meio digital, com a possibilidade do uso do aplicativo Caixa Tem.