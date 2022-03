Fila para recadastramento do aluguel social em um posto da Secretaria Municipal de Habitação, no centro do Rio. - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 17/03/2022 13:39 | Atualizado 17/03/2022 13:49

Rio - Cariocas beneficiários do Aluguel Social precisam enfrentar cada vez mais problemas para conseguir receber o auxílio. Nesta quinta-feira (17), O DIA flagrou dezenas de pessoas deitadas na calçada do posto da Secretaria Municipal de Habitação, no Centro do Rio, aguardando desde a madrugada para conseguir atendimento.



As denúncias são muitas e abrangem, principalmente, o precário atendimento oferecido pela secretaria que, por conta da pandemia da Covid-19, só oferece 50 senhas por dia para quem precisa dar entrada no Auxílio Habitacional Temporário, renovar o benefício ou resolver problemas referente aos pagamentos.