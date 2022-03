Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães - Reprodução/Alan Santos

Presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro GuimarãesReprodução/Alan Santos

Publicado 17/03/2022 17:53 | Atualizado 17/03/2022 18:20

Brasília - O pagamento da nova rodada de liberação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), com saque disponível de até R$ 1 mil, irá começar no dia 20 de abril e seguirá até o dia 15 de junho. Nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro (PL) assinou o decreto com uma série de medidas econômicas , entre elas antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No entanto, o governo informou que o dinheiro ficará disponível para saque de até R$ 1 mil em suas contas até 15 de dezembro deste ano, depois voltará para a conta vinculada do FGTS. A medida beneficiará 42 milhões de pessoas e deverá injetar R$ 30 bilhões na economia caso todos os trabalhadores retirem o dinheiro. O calendário de pagamento irá começar pelo mês nascimento do trabalhador, a partir de janeiro.

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, explicou que o pagamento será feito pelo aplicativo Caixa Tem, utilizado para liberação de benefícios sociais e trabalhistas. O dinheiro será depositado em conta poupança digital, que poderá ser transferido depois para uma conta-corrente através do celular.

O Ministério do Trabalho e Previdência informou que as outras possibilidades de movimentação dos recursos do FGTS continuarão válidas, como despedida sem justa causa, extinção da empresa, aposentadoria, falecimento do trabalhador, pagamento de prestações do financiamento habitacional concedido pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) a pessoas com idade igual ou superior a setenta anos, além dos casos de saúde definidos em lei.

Confira o calendário:

- Nascidos em janeiro recebem em 20 de abril

- Nascidos em fevereiro recebem em 30 de abril

- Nascidos em março recebem em 4 de maio

- Nascidos em abril recebem em 11 de maio

- Nascidos em maio recebem em 14 de maio

- Nascidos em junho recebem em 18 de maio

- Nascidos em julho recebem em 21 de maio

- Nascidos em agosto recebem em 25 de maio

- Nascidos em setembro recebem em 28 de maio

- Nascidos em outubro recebem em 1º de junho

- Nascidos em novembro recebem em 8 de junho

- Nascidos em dezembro recebem em 15 de junho